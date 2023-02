Angola: Le pays et le Mozambique renouvellent leur programme de coopération parlementaire

Luanda — L'Angola et le Mozambique ont signé, ce vendredi, à Luanda, un mémorandum de coopération parlementaire pour le renouvellement des activités représentatives, de supervision et de diplomatie parlementaire pour la période 2023-2025.

Le document a été signé par les présidentes de l'Assemblée nationale d'Angola, Carolina Cerqueira, et de l'Assemblée de la République du Mozambique, Laurinda Bias, dans le cadre de la visite officielle de la parlementaire mozambicaine à Luanda.

L'objectif du programme est de mettre en œuvre le Protocole de coopération entre le Parlement angolais et l'Assemblée de la République du Mozambique, signé le 27 novembre 2003 dans les domaines de l'activité politico-parlementaire.

Le programme est régi par les principes de coopération et d'échange, de responsabilité partagée, de consultation mutuelle, de représentation politique et de genre, ainsi que d'évaluation périodique, avec des actions à mener en Angola et au Mozambique, y compris l'échange d'expériences et des visites d'étude.

Carolina Cerqueira a souligné, à l'occasion, que la visite de l'homologue mozambicaine en Angola vise à renouveler le programme de coopération politique 2016-2018, pour l'institutionnalisation des mécanismes de coopération parlementaire entre les deux pays.

A son tour, la présidente de l'Assemblée de la République du Mozambique, Esperança Bias, espère que le mémorandum signé servira en fait à rapprocher les deux peuples et pays.

"Nous, en tant que parlementaires et représentants du peuple, devons rapprocher de plus en plus nos peuples et cela peut se faire de différentes manières et le renforcement de la coopération parlementaire est l'une des voies", a-t-elle exprimé.

C'est la première fois qu'Esperança Bias se rend officiellement en Angola, après avoir assumé la présidence de l'Assemblée de la République du Mozambique le 13 janvier 2020.

Dans ce déplacement en Angola, Esperança Bias est accompagnée des chefs des groupes parlementaires de FRELIMO, RENAMO et MDM, respectivement Sérgio José Camunga Pantie, Viana da Silva Magalhães et Lutero Simango Chimbirombiro, ainsi que du personnel du Secrétariat général de l'Assemblée de la République du Mozambique.

Au cours de leur séjour dans le pays, la délégation mozambicaine prévoit de se rendre dans la province de Benguela, où elle effectuera une visite au Bureau local d'appui à la circonscription électorale provinciale et une rencontre avec le gouverneur Luís Nunes.

Le 5 septembre 1978, l'Angola et le Mozambique ont signé l'Accord général de coopération économique, scientifique, technique et culturelle. La commission de coopération bilatérale a été créée à la même date.

Depuis sa constitution, la commission bilatérale a tenu neuf réunions dont la dernière a eu lieu à Luanda du 26 au 28 août 2014.

Les relations bilatérales ont été renforcées avec la visite du Président João Lourenço dans la ville de Maputo, en janvier 2020, où il a participé, en tant qu'invité d'honneur, à la cérémonie d'investiture du président réélu du Mozambique, Filipe Nyusi.