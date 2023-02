Angola: MAPTSS s'engage à revitaliser 20 centres de formation au niveau national

Talatona — Le Ministère de l'Administration Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale (MAPTSS) s'est engagé cette année à revitaliser, moderniser et agrandir 20 Centres intégrés d'emploi et de formation professionnelle, afin de faciliter l'intermédiation entre les entreprises et les demandeurs d'emploi.

Dans les 18 provinces, 1.439 établissements de formation sont en fonctionnement, dont 158 sont des centres de formation et le reste sont des pavillons des arts et métiers, qui sont assistés par 1.300 formateurs contrôlés par le Ministère de l'Administration Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale (MAPTESS).

L'information a été rendue publique vendredi par la ministre, Teresa Rodrigues Dias, lors d'un discours à la presse à l'issue de la cérémonie d'inauguration du Centre intégré d'emploi et de formation professionnelle de Talatona, à Luanda.

La gouvernante a expliqué que le programme de redynamisation et de modernisation des centres de formation permet de connaître le profil des demandeurs d'emploi, des entreprises disponibles pour recruter, sélectionner et garantit également l'inscription des intéressés, même depuis leur domicile ou leurs bureaux.

Elle a dit qu'il espérait que le processus définirait ce que devrait être le langage statistique sur le chômage national, afin que les chiffres soient affirmés, avec des résultats tirés d'une plate-forme de données statistiques réalisées par échantillons.

Pour Teresa Dias, la plateforme sert à mieux programmer, répartir les politiques d'emploi, en fonction du besoin géographique de chaque formation, entreprise et lieu.