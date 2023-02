Angola: Le gouvernement veut consolider le paradigme de croissance de l'Angola

Luanda — Le ministre d'État et de la Coordination économique, Manuel Nunes Júnior, a annoncé ce vendredi, à Luanda, que le gouvernement entend consolider et approfondir le nouveau paradigme de croissance de l'Angola, prévoyant 3,3% en 2023.

S'exprimant à l'ouverture du 1er Forum national de l'industrie et du commerce qui se tient sous le slogan "Les défis de l'autosuffisance alimentaire", le ministre d'État a souligné que la croissance était "portée" par le secteur non pétrolier, où le secteur privé est l'acteur principal.

Manuel Nunes Júnior évoqué le fait que les données préliminaires pour 2022 indiquent une croissance d'environ 3 %, menée encore une fois par le secteur non pétrolier.

"Ce n'est qu'avec ce paradigme que nous pourrons résoudre les grands et difficiles problèmes sociaux de notre pays, notamment, le chômage, la faim et l'extrême pauvreté", a-t-il souligné.

Il a indiqué que l'Angola avait franchi les cinq dernières étapes importantes pour faire du pays un espace de plus en plus attractif pour attirer les investissements, et approfondissait les bases d'un État démocratique de droit, ainsi que la consolidation de l'économie de marché.

Il a souligné qu'en ce qui concerne la consolidation de l'économie de marché, un programme de stabilisation macroéconomique a été élaboré avec succès, ce qui a permis d'obtenir des résultats positifs en termes d'équilibre des comptes budgétaires, de réduction des taux d'inflation, de normalisation du marché des changes et de stabilisation du niveau des réserves internationales du pays.

Manuel Nunes Júnior a déclaré que les comptes intérieurs et extérieurs de l'Angola sont actuellement des comptes de surplus, alors qu'avant 2018 ils étaient largement déficitaires.

Selon le ministre d'État, ce sont des facteurs font en sorte que les agents économiques, tant nationaux qu'étrangers, investissent de plus en plus dans le pays.

Il a souligné qu'en 2021, l'Angola avait repris le chemin de la croissance économique qui avait été interrompu en 2016.

"Nous avons vécu cinq ans difficiles de récession économique, avec toutes les conséquences sociales et économiques que ce phénomène entraîne, notamment en ce qui concerne l'augmentation du taux de chômage", a-t-il souligné.

Selon le ministre, en 2021, la croissance globale du Produit Intérieur Brut était de 0,7%, même face à une croissance négative de 11,6% dans le secteur pétrolier, et cette croissance globale a été réalisée grâce à une forte croissance du secteur non pétrolier de 6,4%, avec un accent sur l'agriculture et l'élevage, la pêche, l'industrie manufacturière, l'industrie extractive (principalement les diamants), le commerce, la construction, le transport et d'autres services.

Augmentation de la production

Le ministre Manuel Nunes Júnior a souligné que le Programme d'appui à la production nationale, à la diversification des exportations et à la substitution des importations (PRODESI) est mis en œuvre par l'exécutif depuis 2018, sur la base d'une "prémisse très importante, qui est l'établissement d'une véritable alliance entre l'État et le secteur privé dans l'augmentation de la production nationale, des revenus des citoyens et la lutte contre la pauvreté ".

L'exécutif, a-t-il poursuivi, a récemment approuvé le Plan national de promotion de la production céréalière en Angola, le "Planagrão" - un programme qui vise à augmenter de manière significative la production de blé, de riz, de soja et de maïs dans tout le pays, principalement dans les provinces orientales du pays.

Il prévoit des ressources évaluées en kwanzas à environ 5,7 milliards de dollars pour les cinq prochaines années.

Selon le ministre, une partie de ces ressources soutiendra le crédit au secteur privé, à travers la Banque de développement d'Angola (BDA) et une autre partie sera utilisée pour réaliser des investissements publics dans les infrastructures nécessaires au développement de cette activité.

Il a considéré le Plan national de promotion de la production animale "Planapecuária" - également récemment approuvé par l'exécutif, qui vise à accroître la production nationale de viande bovine, porcine, caprine et la production d'œufs et de lait.

Il s'agit d'un programme qui implique des ressources évaluées à l'équivalent en kwanzas de 300 millions de dollars US pour les 3 prochaines années pour soutenir le secteur privé.

" Le Plan national pour la promotion de la pêche, le Plapescas, a également été approuvé, un programme qui vise à augmenter les captures de poisson et la production de sel. Ce programme comprend des ressources financières évaluées à l'équivalent en kwanzas de 300 millions de dollars pour les 5 prochaines années, pour financer essentiellement des projets privés ", a-t-il souligné.

Le gouvernement veut s'appuyer sur le secteur privé des affaires, les agriculteurs, les producteurs industriels et les membres de la société civile, pour tirer le meilleur parti du forum, afin qu'ils puissent discuter de manière exhaustive de tous les aspects pertinents pour que l'Angola devienne une véritable puissance économique en Afrique.

Selon lui, l'Exécutif continuera à faire sa part pour que le moteur de la croissance du pays soit vraiment le secteur privé, ce qui est le rôle de l'Etat en tant qu'organe de régulation et de coordination de tout le processus de développement du pays.

Le 1er Forum national de l'industrie et du commerce, sous le slogan "Les Défis de l'Autosuffisance Alimentaire" présente une vision des différents acteurs du secteur, analysant les différents défis et opportunités que présente le pays pour le développement de l'industrie agroalimentaire et du commerce.