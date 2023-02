Afrique: CHAN 2022 - Historique, Madagascar décroche le bronze pour sa première participation

Jean Yves Razafindrakoto a porté Madagascar avec un but en toute fin de partie, face au Niger. C'était ce vendredi soir au Milouf Hadefi Olympic Stadium lors de leur rencontre pour la troisième place au Championnat d'Afrique des nations 2022.

C'est la première fois que les deux nations arrivaient à ce stade du CHAN. Cela s'est avéré un match serré entre deux formations. Normal, car elles se sont montrées fortes défensivement depuis le début de la compétition en Algérie.

Avant ce match, les Nigériens qui n'ont encaissé aucun but jusqu'en demi-finale ont curieusement perdu 5-0 face aux hôtes algériens. C'était donc l'occasion pour les Ouest-Africains de clore un excellent tournoi.

Mais au lieu de cela, ce sont les Malgaches qui ont logiquement pris le dessus offensivement. Très futés, ils ont pris le match à leur compte dès le début de la partie. Avec un pressing haut, les aréa ont acculé la défense nigérienne.

Cela a épuisé les Malgaches, car ils ont passé la majeure partie du match à manger les espaces et à donner du fil à retordre à Mahamadou Tandja Djibrilla Kassali Djibo, le gardien de but nigérien. Ce dernier s'est avéré plutôt solide et impressionnant, frustrant l'attaque malgache durant toute la soirée.

C'est quasiment au terme de la partie que Madagascar a été sauvé par Jean Yves Razafindrakoto à la 90e minute, sonnant leur victoire. Les Malgaches ont ainsi remporté les médailles de bronze pour leur première apparition au CHAN.

En tout, Madagascar a marqué 9 buts en 4 matchs, n'encaissant que 3 au passage. En face, le Mena du Niger rentre sans récompense pour leur cinquième participation.

Feuille de match : Niger vs Madagascar / CHAN 2022

Date et heure : 03 février 2023, 19H à 20H50 GMT

Stade : Milouf Hadefi Olympic Stadium, Oran, Algérie

Arbitre : Adel Elsaid Hussein Mohamed (Égypte)

But : 1

Niger : 0

Madagascar : 1 / Jean Yves Razafindrakoto (90')

Avertissements : 4

Niger : B. Haïnikoye (82'), B. Katakoré (77')

Madagascar : A. Rakotondrazaka (78'), Andrininosy (54')

Expulsion : 0

Changements : 10

Niger : F. Iboun (M. Ibrahim 84'), A. Inkad (M. Salissou 68'), I. Souley (A. Garba 68'), M. Karimou (A. Kassali 55'), O. Badamassi (I. Seyni 55').

Madagascar : R. Andrininosy (R. Razafindraibeharimihanta - blessure 45'), L. Rafanomezantsoa (S. Rakotoarisoa 46'), S. Razafindranaivo (T. Randriatsiferana 85'), T. Rakotoarisoa (A. Andrianarimanana 85'), T. Randrianarijaona (M. Ravelomanantsoa 70').

Onze de départ :

Niger 4-4-2 :

22 M. Djibo, 2 A. Djibo, 15 (C) B. Katakoré, 5 A. Garba, 6 A. Kassali, 24 M. Salissou, 13 M. Ibrahim, 23 K. Aboubacar, 18 B. Moussa, 14 I. Seyni, 11 B. Haïnikoye.

Madagascar 4-3-3 :

16 Z. Rakotoasimbola, 2 S. Avizara, 5 R. Razafindraibeharimihanta, 22 (C) A. Rakotondrazaka, 18 N. Randriamanampisoa, 21 S. Rakotoarisoa, 6 R. Andriamanjato, 10 A. Andrianarimanana, 13 T. Randriatsiferana, 20 J. Razafindrakoto, 12 M. Ravelomanantsoa.

🇲🇬 HISTORY MADE! 👏

Madagascar are the #TotalEnergiesCHAN2022 bronze medalists 🥉

It is their first-ever #TotalEnergiesCHAN medal 👏 pic.twitter.com/95AS1hwg9r

-- MARHABA (@CAF_Online) February 3, 2023