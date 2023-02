Sénégal: Sommet de Dakar sur le financement des infrastructures - Diverses recommandations prises par les participants

Les rideaux sont tombés sur le 2ème Sommet de Dakar sur le financement des infrastructures en Afrique. A l'issue de cette rencontre de deux jours, les participants ont publié une " Déclaration de Dakar sur les synergies d'action pour le financement des infrastructures en Afrique ". Dans cette déclaration diverses recommandations ont été faites par les participants.

Selon le document, l'approche intégrée des corridors du Pida est fondée sur l'intégration régionale des infrastructures. C'est pourquoi, les participants invitent les États membres et les communautés économiques régionales à inclure les projets du Pida dans leurs plans et budgets de développement national et à lier le développement des infrastructures nationales aux infrastructures régionales et continentales. Ils appellent les Etats membres à intégrer les projets Pida dans leurs priorités nationales.

Ils disent accueillir la mise à jour du label de qualité du mécanisme de prestation des services pour la préparation des projets afin de tenir compte de la résilience climatique et des infrastructures vertes dans la mise en œuvre des projets de corridors économiques en Afrique.

Les participants saluent l'initiative de l'Alliance pour les infrastructures vertes en Afrique (Agia) lancée par l'Union africaine, la Banque africaine de développement et Africa50, ainsi que d'autres partenaires et qui vise à accélérer la transition net zéro du continent.

Ils appellent également les investisseurs et les partenaires techniques et financiers à soutenir les États membres de l'UA dans la collecte des ressources nécessaires pour que ces projets deviennent bancables et demandent l'Auda-Nepad de rendre compte des progrès réalisés par le biais des mécanismes de gouvernance de l'UA, lors du prochain sommet.

Dans la même dynamique, le secteur privé, les investisseurs institutionnels, tels que fonds souverains et les fonds de pension ainsi que les sources de financements innovantes, comme le financement climatique, les obligations vertes et celles de la diaspora sont invités à venir investir dans les projets Pida.

Les participants exhortent également les gouvernements africains, les institutions de financement du développement et les partenaires internationaux à augmenter leur appui et leur financement à la préparation des projets d'infrastructures. Ils appellent à la création, au sein de l'Auda-Nepad, d'un fonds fiduciaire multi-donateurs alimenté par les Etats membres de l'UA avec des contributions des partenaires de développement.

La Bad est aussi invitée à travailler étroitement avec Auda-Nepad en vue de l'intégration afin de tirer un meilleur de la plateforme du Forum africain de l'investissement pour attirer plus d'investissements au profit des projets Pida.