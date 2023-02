Algérie: Bougherra - "Donner, tout pour le tout"

Le sélectionneur algérien Madjid Bougherra est à un match d'un doublé inédit.

13 mois après avoir remporté la Coupe du monde Arabe de la FIFA, le tacticien va vivre une nouvelle finale. Celle du Championnat d'Afrique des Nations, TotalEnergies à domicile, ce samedi 4 février, contre le Sénégal, au stade Nelson Mandela.

Présent en conférence de presse de veille de match, Madjid Bougherra a avoué : "Être en finale était notre premier objectif. Dieu merci, nous y sommes ! Maintenant nous nous devons de la gagner. L'idéal en 90 minutes. Nous nous sommes reposés après le match de la demi-finale et nous avons retrouvé notre forme physique ."

Les débuts des Fennecs étaient poussifs dans ce tournoi. Les quatre premiers matchs se sont soldés par un 1-0. La victoire en demi-finale face au Niger, 5-0 a complètement décomplexé les Algériens de l'aveu de Bougherra : "On sent qu'ils ont pris un nouvel élan avec cette victoire. Ils savent maintenant que tout est possible. Je vois en eux plus de plaisir et moins de pression"

Lorsque le sélectionneur se projette sur la finale, il voit : "un match difficile pour les deux équipes. Nous avons joué contre le Sénégal lors d'un match amical, 2-2 à Annaba. C'est une excellente équipe qui mérite d'être en finale".

Avant d'ajouter : "Nous connaissons bien le Sénégal et ils nous connaissent aussi. Ils n'ont encaissé qu'un seul but dans le tournoi. Nous apprêtons à vivre le plus moment fort de notre carrière : une finale à domicile.

"Nous avons travaillé pendant plus d'un an et tout ce travail sera évalué en un seul match. J'ai dit aux joueurs que cette rencontre est cruciale et que vous devez vous sacrifier pour votre pays."

Algérie - Sénégal. Un classique du football africain, un remake de la finale gagnée par les Fennecs 1-0, lors de la CAN TotalEnergies Égypte 2019. "Les joueurs sont prêts et heureux de jouer cette finale.

"Ils sont concentrés et attendent avec impatience ce match. Ils sont déterminés à gagner contre le Sénégal. La finale se jouera sur des petits détails, et nous avons la chance d'en faire partie, et ce sera une belle chose pour l'Afrique", a confié Bougherra

Il poursuit : " Nous avons déjà gagné la Coupe arabe. Rien n'est plus beau que de rendre les gens heureux. Cela n'a pas de prix. Si nous y arrivions, ce serait une chose indescriptible, exceptionnelle".

Présent également en conférence de presse, l'attaquant Soufiane Bayazid abonde dans ce sens: "le dernier match contre le Sénégal sera un moment fort et nous nous y sommes bien préparés. La pression sera présente tant que nous porterons le maillot de l'équipe nationale, mais nous jouons devant nos supporters. Cela nous donnera plus de motivation.

A noter que Bayazid, est l'homme qui a inscrit le cinquième but de l'Algérie contre le Niger en demi-finale. Une performance que l'attaquant de l'USM Khenchela veut reproduire contre les Lions de la Teranga.

De son côté, l'ancien capitaine de l'Algérie a des problèmes de riche. Le natif de Longvic a utilisé 26 des 28 joueurs qui composent la sélection des Fennecs, il déclare à ce propos : "Ça va être un casse-tête. Par exemple, chez les gardiens Alexis Guendouz a bien commencé le tournoi, et Farid Chaal a continué à bien jouer après lui."

Avant de développer : " Les gardiens de but sont solidaires les uns des autres à l'entraînement C'est une famille dans la famille. Quant à savoir qui gardera les cages lors de la finale. Les deux seront fixés aujourd'hui."

Pour cette finale, les hommes de Bougherra n'auront pas de calculs à faire : "Nous devons nous sacrifier sur le terrain. Donner, tout pour le tout".

Avant de quitter la salle de conférence de presse, Madjid Bougherra a tenu une nouvelle fois à rendre hommage à l'ancien international algérien Bilal Ben Hammoud, décédé l'année dernière.

"Nous l'oublierons jamais et nous voulons gagner ce match pour lui".

La finale du CHAN TotalEnergies 2022 entre l'Algérie et le Sénégal se jouera au stade Nelson Mandela de Baraki, à Alger, samedi à 19h30 GMT.