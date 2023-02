Ile Maurice: Vidéo sur Facebook - Faux mendiants, vrais imposteurs

C'est une situation à laquelle les automobilistes sont souvent confrontés dans la capitale, notamment en direction de la gare du Nord. Mercredi, une vidéo a été postée sur la toile.

Ladite vidéo montre un jeune garçon de taille mince, portant un pull orange, un pantalon noir et un bonnet religieux, mendiant en pleine rue. Son comportement - il arrive à peine à marcher avec l'aide d'une béquille, et une main qui ne sert qu'à tenir un petit gobelet en plastique pour collecter de l'argent - traduit son "handicap". Néanmoins, il fait de son mieux pour stopper les voitures sur l'autoroute afin de solliciter une aide financière. Peu après, on voit le jeune garçon tenant sa béquille d'une main, prendre son repas et marcher comme une personne valide, sans aucun handicap. Il est accompagné d'un autre garcon en t-shirt noir. On voit également une petite sacoche qu'il porte à la taille et qu'il utilise sans doute pour conserver l'argent recueilli.

La vidéo a suscité l'indignation des internautes, qui déplorent ce type d'arnaque, qualifiée d'insultante pour les personnes réellement porteuses d'un handicap et qui ont vraiment besoin d'aide pour des raisons humanitaires. D'autres internautes ont partagé des expériences similaires et indiqué que ce type d'arnaque est la raison pour laquelle ils refusent de venir en aide aux gens, car la population ne peut plus distinguer les mendiants authentiques des faux. "Acoz sa bann la nu pass fran devan seki vraimem pena", a dit un internaute. Une autre personne a commenté : "Monn pass ladan... mo donne enn figir larzan sak semenn. enn zour mo trouv li lor Tiktok pe danse. Lipied kabose inn vinn droit."

Le Mauricien qui a publié ceci sur Facebook relate qu'il travaille dans la capitale et qu'il aperçoit souvent cette personne en train de mendier. Au fil du temps, en observant, il a réalisé que c'était un stratagème utilisé par ce garçon pour gagner de l'argent facile et qu'en réalité, il se porte parfaitement bien physiquement. "Un ami a réussi à le filmer alors qu'il marchait sans problème, il y a deux jours, et nous avons partagé cela sur notre groupe WhatsApp. Un autre ami a effectué le montage vidéo et je l'ai posté afin de mettre fin à ce type d'arnaque", nous dit-il. Mais qui est ce jeune garçon ? Selon notre interlocuteur, il s'agit d'un "toxicomane habitant la région du Nord, qui se fait de l'argent quotidiennement à travers cette forme d'arnaque pour pouvoir acheter ses doses".

Une plainte a-t-elle été déposée auprès de la police contre ce mendiant de rue ? "Normalement, j'aurais porté plainte et informé les autorités. Mais à mon avis, ce jeune garçon pourrait plus tard changer de lieu et de stratégie pour continuer à arnaquer les gens et se faire de l'argent facile. J'ai donc estimé que le meilleur moyen était de rendre la vidéo virale pour que les gens puissent le reconnaître et prendre leurs précautions", affirme notre interlocuteur.

Ce type d'incident n'est plus un cas isolé. La police affirme que de nombreuses personnes sont verbalisées pour de tels délits. Elle constate que ces personnes se faisaient souvent passer pour des personnes défavorisées afin de mendier, avec pour but de gagner de l'argent facilement. Dans d'autres cas, des personnes physiquement aptes et parfaitement capables de travailler ont également été verbalisées car ils mendiaient. Entre outre, la mendicité reste un délit pénal. Il revient aussi à chaque personne, en tant que citoyen, de se responsabiliser et de savoir comment agir correctement car de telles pratiques portent aussi préjudice à des personnes qui sont réellement en difficulté et qui ont besoin d'aide sur le plan humanitaire.