Ile Maurice: Athlétisme - Du lourd pour Jérémie Lararaudeuse

Le meeting d'athlétisme indoor de l'Eure fait son retour en 2023 pour sa 7e édition. 250 athlètes ont rendez-vous ce samedi 4 février , au stade Jesse-Owens, à Val-de-Reuil. La tête d'affiche cette année est l'Eurois Just Kwaou-Mathey, licencié à l'Evreux AC. A seulement 23 ans, il est devenu une référence sur 110 mètres haies, épreuve sur laquelle s'alignera le Mauricien Jérémie Lararaudeuse.

Pour cette septième édition, le public profitera d'un beau plateau d'athlètes nationaux et internationaux. Jérémie Lararaudeuse fera partie de ce lot et s'alignera sur l'épreuve qui sera la plus suivie lors de ce meeting, soit le 60m haies. Une distance où le Mauricien du Nantes Métropole athlétisme fut crédité l'an passé d'un 7'78 (record national mauricien) qu'il tentera encore d'améliorer lors de cette campagne.

Lors de sa précédente sortie le week-end passé sur le Meeting Elite en salle de Nantes, le hurdler de 21 ans a signé un chrono intéressant de 7'86 en finale du 60m haies, terminant en deuxième position. Aujourd'hui, les adversaires seront encore plus tenaces avec la présence du médaillé de bronze aux Championnats d'Europe de Munich l'été dernier, sur 110m haies, Just Kwaou-Mathey. Il faudra aussi compter avec l'autre Français, Pascal Martinot-Lagarde, qui avait pris la médaille d'argent à Munich. Aurel Manga sera l'autre athlète local à surveiller sur le 60m haies, lui qui fut finaliste aux Jeux olympiques 2021 et qui est un pur produit eurois, ayant été formé à Val-de-Reuil.

Outre les Français qui s'aligneront dans cette compétition faisant partie du circuit Elite français, notre compatriote retrouvera deux athlètes africains qu'il avait affrontés l'an dernier à l'occasion de la finale du 110m haies des Championnats d'Afrique seniors à Maurice. Il croisera ainsi le chemin du champion d'Afrique 2022, l'Algérien Amine Bouanani, et du Libérien Wellington Zaza, 4e lors de cette même finale en 2022.

Les deux Américains Michael Dickson et Eric Edwards se présentent aussi comme des concurrents sérieux au titre. Le premier a déjà couru en 7'53 cette saison et avaient terminé à la 5e place lors du match Europe vs USA en 2019 sur 100m haies alors que le second, champion panaméricain U20 en 2017, a stoppé le chrono à 7'59 en ce début d'année.