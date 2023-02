Ile Maurice: Secteur portuaire - La MPA cherche son "port master"

La Mauritius Ports Authority (MPA) est à la recherche de la perle rare. Un appel à candidatures a été publié le 25 janvier pour recruter un Port Master, appel qui prend fin le 9 février. La MPA indique ainsi que le candidat doit être détenteur d'un "Certificate of Competency as a Foreign-going Master Class I as per revised STCW" ainsi qu'un Master in Administration et une solide expérience dans la gestion du port et le secteur maritime. Pour être éligible, les candidats doivent avoir occupé un poste dans la haute hiérarchie durant au moins huit ans.

Cet appel à candidatures intrigue plus d'un car il y a déjà un Acting Port Master en la personne de Kavidev Newoor. Toutefois, la MPA souhaite embaucher un titulaire. D'une part, le Port Master Louis Gervais Barbeau avait fait valoir ses droits à la retraite en 2021, après avoir été interrogé dans le cadre de l'enquête sur le naufrage du remorqueur Sir Gaëtan en 2020. Il avait pris des congés de la MPA le temps de l'enquête, puis est revenu quelque temps avant de prendre sa retraite.

Quant à son adjoint, Kavidev Newoor, il a été arrêté et inculpé dans le sillage de l'enquête policière sur le naufrage du Sir Gaëtan. Par ailleurs, l'Acting Port Master est poursuivi sous une charge formelle pour homicide involontaire par imprudence sous l'article 239 du Code pénal. Bien que Kavidev Newoor soit toujours en poste sur papier, c'est le capitaine Imran Dowlut qui assure l'intérim au sein de ce bureau. Or, la MPA souhaite avoir un titulaire comme Post Master le temps que la justice tranche sur le sort de l'Acting Port Master. Comme le Port Master est aux commandes des opérations et du trafic maritime du port, ce poste stratégique requiert un titulaire pour prendre des décisions en fonction du secteur ou des activités.