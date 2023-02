Madagascar: Technologie - La French Tech Antananarivo relabellisée

Madagascar est reconnu en tant que terre d'opportunité pour le développement de la technologie.

La communauté d'experts et d'entrepreneurs français et malgaches œuvrant dans le numérique vient d'être relabellisée French Tech par Jean-Noël Barrot, ministre français délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications ce 2 février. La French Tech Antananarivo, qui regroupe une cinquantaine de membres rejoint à nouveau la famille de la marque qui comprend 65 communautés répandues dans le monde, de Las Vegas à Hong Kong en passant par Dublin. En tant que label, ils respectent un certain nombre de prérequis exigés par les autorités françaises et s'inscrivent dans le grand mouvement international de la French Tech pilotée depuis Paris.

"Cette relabellisation constitue une reconnaissance de Madagascar en tant que terreau d'opportunité pour le développement de la technologie" a déclaré Arnaud Guillois, Ambassadeur de France à Madagascar. Les membres de cette communauté sont de grandes entreprises qui se développent, recrutent et forment à Madagascar, ajoute-t-il. Depuis la première labellisation en juin 2019 et de sa relance au mois de mai dernier, les acteurs du numérique français ont trouvé une place dans l'écosystème malgache. "Nous avons eu de nouveaux acteurs et identifié avec eux de nouvelles problématiques qui seront traitées dans le cadre de notre programmation de cette année" explique Alexandre Bernard, co-président de la French Tech Antananarivo. "Les actions menées ont également permis l'ouverture vers les startups et les entreprises des autres pays de la région océan indien notamment l'ile Maurice qui vont venir opérer à Madagascar prochainement" continue-t-il.

Selon le ministre du développement Numérique, de la transformation digitale, des Postes et des Télécommunications Tahina Razafindramalo, l'économie numérique constitue un bassin d'emplois de 30.000 emplois directs et un vivier de compétences et de ressources intéressantes pour la zone Océan Indien. Il comprend les secteurs du business process outsourcing, du développement web, de l'intelligence artificielle, du data-labelling, du machine-learning et descentres d'appel. "Nous allons structurer la filière de formation de ces métiers-là, et en même temps structurer la partie coding" renchérit le ministre.

Mémorandum

Un mémorandum d'entente a été signé par le ministère du Développement Numérique, de la transformation digitale, des postes et des télécommunications et la French Tech Antananarivo ce 2 février à la résidence de France à Ivandry. Il vise à créer des interactions entre les deux parties dans les bonnes pratiques, l'éducation digitale, l'appui aux entreprises du numérique pour faire avancer l'écosystème local. Le co-président de la French Tech Antananarivo promet des interactions économiques, humaines et intellectuelles entre les deux pays. "Nous visons à ce que des entrepreneurs européens s'installent à Madagascar et bénéficient au pays toutes les compétences mobilisées à cet égard, et inversement, que des entreprises malgaches s'exportent" conclut Alexandre Bernard.