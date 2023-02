Ile Maurice: Hippisme l Saison 2023 - Gareth Van Zyl fait une demande pour entraîner à Maurice

Après Dominic Zaki la saison dernière, c'est au tour du jeune entraîneur sud-africain Gareth Van Zyl, qui n'est autre que le fils de l'ancien jockey Gavin Van Zyl, de vouloir tenter sa chance à Maurice. Il a, du reste, déjà soumis une demande pour obtenir une licence auprès de la Horse Racing Division.

Gareth Van Zyl, âgé de 36 ans, a plutôt bien réussi sa carrière jusqu'ici. Le jeune homme, qui a fait ses premières gammes auprès de son père et de Tony Rivalland, s'est rapidement fait remarquer. Il a connu beaucoup de succès au Kwazulu Natal, une province dans laquelle il a même été sacré entraîneur champion pour la saison 2021-2022. Un sacré accomplissement car les autres entraîneurs avaient certainement une plus forte participation que lui. Des victoires de prestige, Gareth Van Zyl les a connues avec Vernichey (Group 1) et She's A Keeper. En fin 2020, Gareth Van Zyl avait réussi un véritable tour de force en remportant trois courses de groupe en trois mois, The Allan Robertson Fillies Championship, The South Africa's Premier Staying Race et The World Sports Betting Gold Cup.

Gareth Van Zyl a aussi eu le mérite de produire des gagnants lors de la dernière Cape Racing Season ces deux derniers mois sur l'hippodrome de Kenilworth où la compétition est vraiment rude et où les raiders ont souvent des difficultés à rivaliser avec les entraîneurs basés au Cap. Mais le jeune entraîneur a su tirer son épingle du jeu.

Il est bon de souligner que la Horse Racing Division conduit cette semaine les examens à l'intention des aspirants entraîneurs. Il nous revient que six candidats prendront part à ces examens.