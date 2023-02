Ile Maurice: Fortes pluies - Les consommateurs devront débourser plus pour leurs légumes

Après que les champs de légumes ont été inondés par les pluies torrentielles, les consommateurs devront dépenser plus pour pouvoir mettre des légumes sur la table. Selon les données recueillies par Kreepalloo Sunghoon, président de la Small Planters Association (SPA), la hausse des prix, après les pluies de la semaine dernière, est estimée entre 50 et 60 %. Le pire est que dans les semaines qui suivent, les prix augmenteront davantage.

Les planteurs l'expliquent par le fait que la quantité de légumes sur le marché est non seulement moindre après une longue période de sècheresse mais que les grosses averses ont fait que leur qualité se soit aussi dégradée. Et les prix affichés dépendent également de la qualité des produits. Par exemple, les salades telles qu'une petite laitue de moins bonne qualité se vend entre Rs 20 et Rs 25. Les bottes de fines herbes, qui sont plus petites et qui s'abîment plus vite, sont entre Rs 20 et Rs 25.

Les légumes sont non seulement plus chers mais se conservent moins longtemps également. Il est recommandé aux consommateurs de ne pas faire leurs achats chez les marchands qui affichent des prix abusifs. Ci-dessous, le prix indicatif des légumes avec les augmentations.