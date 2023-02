Tunisie: "The event of a thread" - Parcours textiles dans Tunis avec Hatem Bourial - Aux fils des rues...

"Maîtres à chéchia, fripiers, retoucheurs, marchands de tissus sont quelques-uns des métiers que nous croiserons au gré de nos visites sur fond de mausolées religieux et demeures traditionnelles".

Tous les samedis du mois de février : 4-11-18 et 25 de 10h00 à midi, on nous propose d'aller à la rencontre des deux versants historiques de la Ville de Tunis, avec le textile pour fil directeur. Cela se passe en marge de l'exposition "The Event of a Thread" ou Les récits du Monde imprégnés dans le textile, qui se tient depuis le 27 janvier pour se poursuivre jusqu'au 11 mars 2023 au centre-ville dans les deux espaces de la galerie Central Tunis.

Ces parcours dans la Médina de Tunis et le centre-ville de Tunis seront consacrés à toutes les déclinaisons du textile et seront une manière transversale de découvrir le patrimoine de la capitale.

De Souk El Grana à Souk El Leffa en passant par Souk El Kmach, Hatem Bourial mènera les visiteurs à la rencontre des trames textiles.

"Maîtres à chechia, fripiers, retoucheurs, marchands de tissus sont quelques-uns des métiers que nous croiserons au gré de nos visites sur fond de mausolées religieux et demeures traditionnelles", annoncent les organisateurs.

Organisée par l'organisation intermédiaire allemande pour les échanges culturels internationaux "IFA" en coopération avec Central Tunis et le Goethe-Institut Tunis, "The Event of a Thread" est curatée par Inka Gressel et Susanne Weiß, en coopération avec Emna Ben Yedder et Soumaya Jebnouni.

Entre installations d'art contemporain, sculptures textiles dites sculpture molles, broderies contemporaines, tissage, dessin au fil, peinture à l'aiguille, tableaux textiles et art vidéo, l'exposition met la lumière sur des œuvres réalisées par des artistes étrangers, mais aussi sur celles de plusieurs Tunisiens/iennes ou implanté.e.s en Tunisie. Ces artistes sont principalement ancrés dans le textile ou explorant des formes artistiques qui proposent des relations inattendues entre le textile et d'autres disciplines créatives.

D'autres circuits thématiques sont à découvrir lors de cet événement qui se poursuit jusqu'au 11 mars 2023.