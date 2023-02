Tunisie: Expatriés - Omar Rekik passe à Wigan

Le défenseur tunisien arrive encore dans le cadre d'un prêt.

Wigan Athletic FC, club de Championship, a réussi à convaincre les Gunners d'Arsenal de lui rétrocéder le défenseur Omar Rekik à titre de prêt jusqu'à la fin de la saison. Rappelons que Rekik a déjà fait l'objet d'un prêt, l'été dernier, de la part du Sparta Rotterdam en direction d'Arsenal. Sauf que le joueur n'a participé qu'à sept rencontres en six mois.

Passe décisive de Youssef Chermiti

Titularisé sur le front de l'attaque du Sporting de Lisbonne, l'avant Youssef Chermiti a participé au festival offensif des siens face à Braga (5-0). Chermiti a ainsi délivré une passe décisive à Hidemasa Morita sur le second du club de Lisbonne.

Et de trois pour Ben Ouannès

Mortadha Ben Ouannès a signé un nouveau but en Ligue de Turquie (Super Lig). Sous la bannière de Kasimpasa, l'ex-Etoilé s'est lâché, se montrant décisif face à Giresunspor, battu (5-1). Ben Ouannès a marqué à la 50' et a antérieurement délivré une passe décisive. C'est le 3e but de Ben Ouannès cette saison.

Bguir buteur

Sâad Bguir a encore marqué sous la tunique d'Abha en championnat d'Arabie saoudite. Bguir a signé le second but des siens face à Al Khalij (2-0). C'est le 5e but de l'ex-"Sang et Or" cette saison.

Ismaël Gharbi ne bougera pas de Paris

L'OGC Nice n'est finalement pas parvenu à conclure le transfert du milieu tunisien, Ismail Gharbi, sociétaire du PSG. Un prêt était dans l'air, mais les Niçois ont, semble-t-il, envoyé les documents exigés par la Ligue avec dix minutes de retard ! Gharbi reste donc au PSG avec lequel il est sous contrat, jusqu'en été 2025.