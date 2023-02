Tunisie: Aujourd'hui, ouverture de la 4e Foire nationale du livre de Tunis - " Notre livre, notre foyer "

Après deux années d'absence due à la pandémie de Covid-19, la Foire nationale du livre de Tunis est de retour. Younes Soltani, directeur de cette 4e édition, entouré de membres du comité directeur, a présenté, au cours d'une conférence de presse, les grandes lignes de la 4e édition dont l'ouverture aura lieu aujourd'hui et se poursuivra jusqu'au 18 février à la Cité de la Culture.

Trois spécificités caractérisent cette édition : la première consiste en la remise des prix aux lauréats des différents concours organisés à cette occasion. La deuxième concerne la décentralisation et la troisième est l'orientation vers le livre et la lecture destinés à l'enfant, et ce, en partenariat avec le ministère de l'Education.

80 éditeurs sont concernés par cette manifestation dont 53 disposeront de stands. 20 000 titres meubleront 64 stands. Outre les publications, la 4e édition proposera 145 activités littéraires. cinq prix seront décernés aux lauréats ayant participé aux concours suivants : Noureddine Boujelben de poésie, Jean Fontaine du récit, Mahmoud Belaïd de la création littéraire, Alia Abou du livre pour enfants et Mohamed Bardi du roman.

Au cours de la cérémonie d'ouverture, des hommages seront rendus aux auteurs : Faouzia Aloui, Nour Ouertatani et Mohamed Hédi Jaziri et aux éditeurs : Farès Bouguerra (Editions Horizon), Belgacem Belkaroui (Maison Kitabi), Ahlem Boufayed (Maison Salli) ainsi qu'un hommage posthume à Mohamed Bédoui (Maison Ibn Arabi). Par ailleurs, des prix seront décernés aux lauréats ayant participé aux différents concours de la Foire. Un concert de musique de Beit Al Malouf agrémentera la soirée.

Activités culturelles fournies

Au programme, plusieurs activités culturelles seront proposées aux visiteurs de la Foire. Un hommage posthume sera rendu à Mohamed Bédoui, organisé le 6 février avec le concours de l'Union des écrivains tunisiens de Monastir. " La littérature tunisienne en langue arabe littéraire et la traduction dans les langues étrangères " est le thème de la rencontre du 7 février proposé en partenariat avec l'Institut tunisien de traduction.

La journée du 8 février sera consacrée à une rencontre autour de la littérature et des arts plastiques avec la participation de l'Union des artistes plasticiens. L'Union des écrivains tunisiens mettra l'accent sur " la présence de la littérature tunisienne dans le programme de l'enseignement ", et ce, le 9 février. " La question du renouvellement dans la critique littéraire " est le sujet du colloque du 10 février. La Maison du roman présentera, pour sa part, le 11 février, un colloque sur " Le roman tunisien féminin : écrivaines tunisiennes à l'ère de la révolution numérique ".

Le 12 février sera dédié à "La présence de la littérature tunisienne dans les médias ". L'Agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle participera le 13 février avec une rencontre sur " le livre du patrimoine et sa mise en valeur ". Le 14 février l'accent sera mis sur une joute littéraire consacrée au conte. " Le contrat d'édition modèle dans le secteur du livre " sera l'objet d'une rencontre organisée par l'Organisme des droits d'auteur et des droits voisins, le 15 février.

" L'édition numérique : réalités et défis " est le thème d'une conférence proposée par le Centre international de Tunis pour l'économie culturelle numérique le 16 février. La poésie populaire sera à l'honneur le 17 février et la critique littéraire en Tunisie le 18 février.

Outre la programmation culturelle, un riche programme destiné aux enfants et organisé en partenariat avec la Direction de la lecture publique. La Foire nationale du livre de Tunis s'étendra dans plusieurs régions : Ariana, Ben Arous, La Manouba, Sousse,Tozeur, Jendouba, Le Kef, Kébili, Gafsa, Tataouine, Kasserine, Sidi Bouzid, Sfax, Kairouan, Gabès, Médenine, Siliana, Nabeul et Bizerte. L'intérêt consiste à faire profiter tous les amateurs du livre et de la lecture de cette manifestation.