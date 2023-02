Madagascar: Biodiversité - "The New Natural History of Madagascar", les merveilles de la nature de la Grande île en 2300 pages

Un ouvrage scientifique renfermant la synthèse la plus complète et la plus à jour des trésors biologiques inestimables de Madagascar, par Steven M. Goodman et coédité par 18 spécialistes différents issus de la Grande île et d'ailleurs.

Une merveille. " The New Natural History of Madagascar ", publié en novembre 2022 et officiellement présenté, hier, à l'Académie Nationale Malgache. Cet ouvrage entièrement révisé et étendu, est savamment illustré. Il offre l'aperçu - sans doute le plus complet à ce jour - de l'histoire naturelle de Madagascar et de sa riche biodiversité. Cette édition de près de 2300 pages, en deux volumes, est le résultat des contributions de plus de 600 experts nationaux et internationaux. Edité par le Professeur Steven M. Goodman, et coédité par 18 spécialistes différents, l'ouvrage relate le fruit de nombreuses décennies d'exploration scientifique, et aborde plusieurs volets : des sols et la géologie, au climat, en passant par les écosystèmes forestiers, marins et côtiers, et l'ensemble de la faune et flore : plantes, poissons, amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères.

Dans cet ouvrage figure également une partie relatant les efforts de conservation à Madagascar, ainsi que de nouvelles contributions d'experts de classe mondiale et des centaines de nouvelles illustrations, le tout, apportant davantage d'informations sur les espèces nouvellement découvertes et les dernières découvertes scientifiques.

L'ouvrage est salué par les critiques internationales : " Un ouvrage vaste et complet qui sera une référence incontournable sur la biodiversité du pays pour les années à venir ", note The Economist, tout en soulignant que ce livre témoignera des efforts futurs des défenseurs de l'environnement pour protéger le patrimoine naturel unique de Madagascar.

Après son lancement officiel, hier, " The New Natural History of Madagascar " sera bientôt disponible à la Bibliothèque Nationale et dans les universités.