Madagascar: Agritech - Le Digital au service de l'agribusiness

Le secteur privé est de plus en plus conscient de l'importation des innovations et du digital dans le développement de l'agribusiness.

C'est le cas notamment des entreprises ISA Agribusiness et E-TECH Consulting qui envisagent de mettre en commun leurs expertises afin de pouvoir proposer au monde agricole malgache une nouvelle manière de concevoir le secteur sous le prisme des nouvelles technologies.

Levier de développement

Le partenariat qui implique également le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage et le ministère du Développement numérique, des Postes et des Télécommunications se fera sous forme d'un projet dénommé Agritech, et qui a fait l'objet d'un atelier d'échange qui s'est déroulé au Carlton le 26 janvier dernier en présence de 150 personnes issues du secteur privé, des organismes de développement, des partenaires techniques et financiers ainsi que du secteur public. Considéré comme un levier de développement, le projet Agritech a pour ambition de devenir une référence en Afrique en proposant des solutions concrètes pour le développement du secteur agricole. Le but est de créer à long terme une coopération d'acteurs qui vont œuvrer pour construire un écosystème résilient pour le devenir de l'agribusiness. Il est également important de souligner l'importance du partenariat et de la collaboration entre les secteurs privé et public pour le développement de l'agribusiness et atteindre les zones rurales dans le cadre des projets de désenclavement engagés par le gouvernement.

Rôle important

Notons qu'ETECH Consultingest une entreprise de services numériques, spécialisée dans l'ingénierie des technologies de pointe, développant localement depuis plusieurs années une stratégie d'accompagnement des entreprises et apportant les innovations technologiques pour le pays pour sa transformation numérique. ISA Agribusiness, quant à elle, est une entreprise malgache qui partage la vision du développement économique du pays à travers l'agribusiness, et ayant comme principale mission de promouvoir, réaliser et accompagner les projets d'agribusiness, les investissements agricoles et de développement rural durables à Madagascar. Le projet Agritech est en tout cas appelé à jouer un rôle important dans le développement économique quand on sait que le secteur agricole contribue au PIB malgache à hauteur de près de 30% et même plus car cette contribution monte à 43% si on y intègre les industries agroalimentaires.