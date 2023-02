Madagascar: CENI - 9 675 141 électeurs recensés jusqu'à présent

Comme il fallait s'y attendre, la Ceni a dressé son rapport d'activités, lors d'une conférence de presse qui s'est tenue, en son siège, hier, à Alarobia.

Selon le président de cet organe constitutionnel, Retaf Arsène Dama Andrianarisedo, il a été surtout question de sensibilisation. On a également élaboré le plan stratégique de 2022-2027. Concernant la refonte de la liste électorale, l'on dénombre 9.675.141 recensés, hier. Or, cette commission électorale s'est fixée comme objectif 13.500.000 électeurs inscrits dans le registre électoral. Soit un gap de 3.825.000 de potentiels électeurs.

Sur ce cas, d'ailleurs, le numéro Un de la Ceni a tenu à expliquer que des carnets de recensement dans les fokontany et les communes ne sont pas encore parvenus dans les districts. En outre, a-t-il dit, les gens peuvent encore s'inscrire au niveau des fokontany. La liste définitive sera publiée le 10 juin 2023 sur laquelle vont se baser les différentes élections, notamment présidentielle, législative et communale.

Moyens financiers

Pour ce qui est du vote de la diaspora, le président de la Ceni a souligné que cela dépend des moyens financiers, légaux et temporels. À la question des journalistes si les élections auront bien lieu cette année-ci, le président de la Ceni de réitérer qu'elles se tiendront bel et bien en 2023. À cet effet, il a annoncé que lors de la rencontre de la Ceni avec les Partenaires Techniques et Financiers (PTF), ces derniers se disent prêts à collaborer avec la commission électorale.

Toujours à propos du financement des élections, la Ceni reste en contact avec le pouvoir central. Cette rencontre a aussi été mise à profit par le président de la Ceni pour parler des 10 premiers et des 10 derniers sur le score réalisé par chaque district portant sur la refonte de la liste électorale. Citons, entre autres, pour le premier cas, Bekily, Befandriana, Anosibean'Ala, Mandritsara et Kandreho. Quant au deuxième cas, il s'agit de Morondava, Ambatofinandrahana, Antsalova, Ihosy, Antsirabe I, Tana II, le IV et le VIe arrondissement.