Angola: L'IACC enregistre plus de mille cas de cancer par an

Luanda — Mille trois cents cas de cancer sont diagnostiqués chaque année en Angola, selon les données de l'Institut Angolais de Contrôle du Cancer (IACC).

Le cancer du sein est en tête avec 20,5 pour cent, suivi par le cancer du col de l'utérus avec 16,5 pourcent et la prostate avec 5 pourcent.

Selon un document du Ministère de la Santé (MINSA) auquel l'ANGOP a eu accès, les chiffres susmentionnés renforcent l'importance d'accroître les efforts de prévention contre la maladie.

Pour le Ministère de la Santé, l'objectif est que la population ait le pouvoir de réduire l'impact potentiel du cancer.

Le cancer est la croissance incontrôlée des cellules ou des tissus et leur propagation à d'autres organes ou non.

Il peut survenir pour des causes naturelles, acquises et héréditaires.

En 2019, selon les données, 9,6 millions de personnes sur la planète étaient mortes des suites de la maladie, dont 4 millions entre 30 et 69 ans.

On estime que 1,5 million de décès par an du cancer devraient être évités par des mesures appropriées si nous adoptions des comportements ou des modes de vie corrects, tels qu'une alimentation saine et éviter la sédentarisme.

Pour cette raison, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) vise à réduire de 25 % les décès dus à des maladies non transmissibles, y compris le cancer, d'ici 2025.

La célébration de la Journée Mondiale contre le Cancer se fonde sur la Charte de Paris, adoptée en 2000, lors du Sommet Mondial contre le Cancer pour le nouveau millénaire, et appelle à l'alliance entre chercheurs, professionnels de la santé, les patients, les gouvernements et les partenaires de l'industrie pharmaceutique pour la prévention, le diagnostic précoce et le traitement.