Angola: Nouvelle phase du Corridor de Lobito

Benguela (Angola) — La revitalisation de la circulation des marchandises et la facilitation de la mobilité des citoyens de la région centre-sud de l'Angola - dans les directions Est-Ouest et vice versa - initieront des étapes nouvelles et sûres, vers le renforcement du développement progressif régional.

Si, en Angola, le Chemin de fer de Benguela (CFB) aide, fondamentalement, au transport de personnes et de marchandises diverses, en mettant l'accent sur les produits agricoles, le chemin de fer est d'une grande importance dans le flux de minerais, exploités dans les pays voisins, vers le Port de Lobito, d'où ils embarquent vers diverses destinations mondiales.

Dans le sens inverse, de nombreuses importations, destinées à la République démocratique du Congo et à la Zambie (RDC), disposent également d'une infrastructure importante dans le port de commerce de Lobito, d'où elles partent, via le chemin de fer, vers d'autres pays.

Le chemin vers cette direction commencera par la mise en œuvre de l'agenda prévu, après la signature, le 27 janvier de cette année, d'un accord tripartite entre l'Angola, la RDC et la Zambie, 12 ans après le début des négociations entre les trois pays.

L'accord désormais signé crée l'Agence de facilitation du transport de transit du Corridor de Lobito (LCTTFA).

Le rapprochement entre ses abonnés permettra aux pays enclavés de la région, notamment la Zambie et la RDC, d'utiliser à nouveau, sans contraintes, les infrastructures logistiques et de transport du Corridor de Lobito.

Ce dernier, qui sert essentiellement au transport des citoyens et à la circulation des marchandises, comprend le Port commercial de Lobito, le CFB, l'aéroport international de Catumbela et des routes.

La circulation des minerais, tels que le cuivre et le cobalt, des riches zones minières du Katanga (RDC) et de la Copperbelt (Zambie), vers le port commercial de Lobito, où ils seront exportés vers le marché international, stimulera le commerce transfrontalier, ce qui se traduira par une augmentation du volume des recettes douanières de l'Angola.

Au total, les trois pays ont un produit intérieur brut (PIB) mondial d'environ 177 milliards de dollars, ce qui correspond à 25 % du groupe des États membres de la Conférence de développement de l'Afrique australe (SADC).

L'impact de l'initiative bénéficiera aux populations que traverse le corridor, notamment dans les provinces de Benguela, Huambo, Bié et Moxico, en Angola, et dans les régions de Kolwezi, Likasi ou Lubumbashi, en RDC, et à Solwezi, Kitwe ou Ndola, en Zambie.