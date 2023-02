Angola: Un gouverneur défend la transmission de l'héritage des héros aux jeunes

Malanje (Angola) — Le gouverneur de la province de Malanje, Marcos Nhunga, a défendu ce samedi, la transmission continue aux jeunes du rôle joué par les héros de la lutte de libération nationale pour le "renversement" du système colonial portugais, visant à obtenir l'indépendance nationale.

S'exprimant lors de l'acte provincial allusif au 4 février, journée du début de la lutte armée pour la libération nationale, le gouvernant a dit qu'il était important de diffuser de plus en plus le processus de libération du pays, afin que la jeunesse puisse être inspirée et incarner l'esprit d'amour et de respect pour la patrie, ainsi que la préservation du bien commun.

"Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons honorer le sang versé par nos héros", a-t-il ajouté, soulignant que cet acte a été décisif pour la naissance d'un Angola souverain, réconcilié et développé dans les domaines les plus variés.

En ce sens, il a souligné la reconstruction et la construction de diverses infrastructures sociales et économiques, en mettant l'accent sur les routes, les chemins de fer, les aéroports, les ponts, les barrages hydroélectriques, les ports, les hôpitaux, les universités, les écoles, comme les principaux acquis du processus d'indépendance et de paix effictive.

Malgré cela, il comprend qu'il reste encore un long chemin à parcourir en vue d'améliorer le bien-être des Angolais.

De leur côté, les ex-combattants et vétérans de la Patrie ont réitéré l'appel à une augmentation des subventions, des subventions de la fiscalité de l'énergie et de l'eau, à une augmentation de la part des logements destinés à cette frange dans les cités construites par l'État, en vue de leur garantir plus de dignité.

Dans un message, les vétérans ont également demandé des kits professionnels pour le développement de l'auto-emploi et des emploi au profit des descendants d'anciens combattants.

L'acte provincial de la Journée du Début de la Lutte Armée pour la Libération Nationale s'est déroulé sous la devise " En préservant les Valeurs de la Patrie, nous honorons nos Héros " et a été précédé du dépôt d'une gerbe dans le jardin de la liberté et une conférence sur l'importance du 4 février dans le processus de lutte de libération nationale.