Angola: L'Exécutif travaille pour concrétiser les promesses électorales

Mbanza Kongo (Angola) — Le ministre d'État et chef de la Maison militaire du président de la République, Francisco Pereira Furtado, a déclaré ce samedi à Mbanza Kongo, province de Zaire, que l'Exécutif angolais œuvrait pour matérialiser les promesses électorales faites dans le cadre des élections générales du 24 août 2022 dans le pays.

S'exprimant lors de l'acte principal du 4 février, Journée du début de la lutte armée pour la libération nationale, représentant le président de la République, Francisco Furtado a dit que parmi les promesses annoncées pour la province de Zaire, la construction d'une raffinerie à Soyo se démarque, d'un nouvel aéroport pour la ville de Mbanza Kongo, ainsi que la construction de deux villes-dortoirs dans deux municipalités de la région.

Parmi les promesses faites par le Président de la République, João Lourenço, figurent également la réhabilitation de la route Mbanza Kongo/Cuimba/Buela, la conclusion cette année des travaux de l'hôpital général de Zaire et la construction d'un institut supérieur dans la province.

Selon le ministre d'État et chef de la maison militaire du président de la République, nombre de ces travaux sont déjà en cours, mettant l'accent sur la construction du nouvel aéroport de Mbanza Kongo avec un degré d'exécution physique qui est d'environ 30 pour cent et l'Hôpital général de Zaire, avec 85 pour cent d'exécution physique.

Concernant la raffinerie de Soyo, Francisco Furtado a indiqué qu'elle est en train de mobiliser des matériaux pour le démarrage des travaux dans les prochains jours.

"Ainsi, après quelques mois des élections législatives d'août 2022, les promesses s'orientent déjà vers des réalisations visibles", a affirmé le ministre d'Etat.

Il a ajouté que ces actions structurantes et d'autres garantiront plus de développement dans la province de Zaire et créeront plus d'emplois pour les jeunes locaux.

Il a indiqué que, comme cela se produit sur tout le territoire national, plusieurs travaux inclus dans le Plan intégré d'intervention dans les municipalités (PIIM) sont également en cours dans les six municipalités de la province de Zaire, dans un total de 91 projets sociaux.

Il a également souligné la mise en œuvre dans toutes les municipalités de Zaire du programme Kwenda (transferts sociaux monétaires) qui, en quelque sorte, réduit la précarité des familles les plus vulnérables.

Il a informé qu'au niveau de la province de Zaire, le Kwenda bénéficie déjà à 21 916 ménages sur les 27 030 enregistrés à ce jour.

Francisco Furtado a indiqué que l'Exécutif central, en partenariat avec le gouvernorat provincial, s'est engagé à réduire les niveaux de pauvreté parmi la population de la région et à créer plus d'emplois pour les jeunes.

Hommage aux héros du 4 février

Francisco Pereira Furtado a souligné que la meilleure façon d'honorer les héros du 4 février est d'investir dans les études et le travail, en adoptant les bonnes pratiques qui contribuent au développement social et économique du pays.

"Honorons nos héros en préservant la paix durement gagnée, ainsi qu'en sauvant les bons principes et valeurs moraux, civiques et patriotiques", a-t-il noté.

Le Ministre d'État et chef de la Maison militaire du Président de la République a appelé, à cette occasion, les jeunes à continuer de respecter les symboles nationaux et les institutions de l'État, notamment le Président de la République, le Parlement, l'Exécutif et le Pouvoir judiciaire qui assurer la démocratie, les droits, les libertés et les garanties fondamentales des citoyens.

" Les jeunes doivent respecter les biens publics et privés et maintenir de bonnes règles de coexistence sociale. De bons citoyens garantissent une bonne société ", a-t-il conseillé.

Francisco Furtado a souligné la bravoure et la détermination des héros du 4 février 1961, dont l'action a abouti à la conquête de l'Indépendance nationale, le 11 novembre 1975.

Ministres et secrétaires d'État, forces de défense et de sécurité, autorités traditionnelles et religieuses, anciens combattants et vétérans de la Patrie et la population en général ont pris part à l'acte qui s'est déroulé sous la devise " Préservons les valeurs de la Patrie, Honorons nos Héros ".

Le programme du 62e anniversaire du début de la Lutte armée pour la libération nationale, au niveau local, réserve pour cet après-midi une séance musico-culturelle qui sera animée par des musiciens nationaux et par le groupe musical Zaiko Langa Langa, de la RDC voisine.