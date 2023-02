Angola: Le pays prépare une loi pour réglementer le monde des startups

Luanda — Une loi visant à réglementer l'écosystème des startups et des incubateurs technologiques en Angola est en cours d'élaboration par l'Institut national d'appui aux micro, petites et moyennes entreprises (INAPEM), a annoncé samedi le président du conseil d'administration, João Nkosi.

Selon le responsable, qui s'exprimait à l'ouverture du lancement de l'étude sur " l'écosystème de l'entrepreneuriat et des startups en Angola ", le pays doit déjà créer sa propre législation sur les startups.

" Un groupe a déjà été créé et travaille à préparer la loi. Il est nécessaire de créer des règles sur qui licenciera et certifiera les Startups ", a souligné le responsable lors de l'ouverture de la présentation de la première étude sur les Startups en Angola.

De son côté, l'administrateur de l'INAPEM, Bráulio Augusto, en marge de l'événement, a déclaré que, pour un meilleur positionnement des différents acteurs de l'écosystème des Startups, il est nécessaire d'avoir une structure et un cadre juridique autour de leur performance.

"Les startups exigent un cadre juridique plus spécifique et spécialisé, compte tenu de la nature de leur activité, par conséquent, l'INAPEM développera, en partenariat étroit avec des acteurs publics et privés, une proposition qui apportera la vision angolaise de ce segment basée sur des études comparatives".

La vision de la loi, selon Bráulio Augusto, est avant tout de veiller à ce qu'elle n'inhibe pas le développement des Startups, mais crée des stimuli, des incitations et une clarification du rôle de chacun des acteurs.

Quant aux étapes de création de la loi, l'administrateur a expliqué qu'elles sont à un stade embryonnaire. " Nous consolidons le groupe technique multisectoriel, dont plusieurs départements ministériels ont déjà commencé à désigner les différents membres et dans quelques mois ils vont entamer un processus très technique, opérationnel, qui sillonnera tout le pays dans le but d'apporter la vision angolaise des Startups".

Se référant à la définition des Starups, il a dit qu'il faut clarifier, car parfois un cadrage décontextualisé de ce qu'est une Startup se fait, et avec ce système juridique on aura effectivement défini ce qu'est une Startup, comment elle se constitue et ses classification.

"Elles continuent à naître et à grandir chaque jour, mais nous voulons garantir non seulement leur émergence mais aussi le renforcement de leur capacité, afin qu'elles soient plus compétitives et puissent étendre leurs activités en dehors de l'Angola, comme c'est le cas de certains que nous ont suivi ".

Interrogé sur les raisons de la "mort" de plusieurs Startups à la naissance, il a expliqué que cela avait beaucoup à voir avec le manque de financement, mais qu'ils cherchaient des solutions pour pallier cette situation.

L'étude est une initiative de l'Institut national d'appui aux micro, petites et moyennes entreprises (INAPEM) en partenariat avec UNITEL et a été préparée par le consultant de l'INAPEM José Bukassa.

L'enquête a souligné, entre autres indicateurs, que les principales menaces à la survie des startups en Angola sont les taxes, le manque de financement et la réglementation.

Réalisée en 2022, l'enquête a également révélé que les principaux défis des Startups dans le pays reposent sur le manque d'accompagnement spécialisé pour leur donner compétence, capacité de développement de produits et argent ou liquidité.

L'Angola compte actuellement un univers de plus ou moins 2 500 Startups.