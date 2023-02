Maroc: Oujda-Angad - M. Baraka lance les travaux d'élargissement d'une route provinciale

Oujda — L'infrastructure routière au niveau de la préfecture d'Oujda-Angad a été renforcée, samedi, avec le lancement des travaux d'élargissement et de renforcement d'une route provinciale, d'un coût global estimé à 20,5 millions de dirhams.

Ainsi, le ministre de l'Équipement et de l'Eau, Nizar Baraka, accompagné notamment du secrétaire général de la wilaya de l'Oriental, Abdessalam El Hattach, de responsables du ministère, d'élus et d'autres personnalités, a procédé au lancement des travaux d'élargissement et de renforcement de la route provinciale n° 6022 (du point kilométrique 0+000 à 000+10), reliant la rocade Est de la ville d'Oujda (route régionale n°602 au point kilométrique 700+1), et la zone frontalière au niveau de la commune Ahl Angad.

Ce projet, qui s'inscrit dans le cadre d'une convention de partenariat liée au plan de développement du Grand Oujda 2015-2020, vise à renforcer et diversifier les capacités économiques de la zone frontalière, attirer les investissements et commercialiser les produits locaux.

Il vise également à contribuer au développement territorial des zones frontalières, à généraliser et favoriser l'accès aux services à la population locale, en plus d'améliorer la circulation ainsi que la sécurité routière.

A cette occasion, le ministre et la délégation l'accompagnant ont pris connaissance de l'état d'avancement des projets structurants achevés et en cours de réalisation, ainsi que ceux programmés au niveau de la région de l'Oriental, particulièrement dans la préfecture d'Oujda-Angad. Le coût de ces projets, qui portent sur 283,9 km, est d'environ 759,7 millions de dirhams entre 2021 et 2023.

Dans une déclaration à M24, la chaîne d'information en continu de la MAP, M. Baraka a souligné que Sa Majesté le Roi Mohammed VI accorde une grande importance au tracé frontalier, notant que ce projet s'inscrit dans ce cadre.

"Il s'agit de relier Oujda au tracé frontalier, d'élargir les routes principales à même de créer de nombreuses opportunités d'emplois et d'aider à intégrer cette zone dans le système économique et de développement de la région", a-t-il expliqué, ajoutant que cet effort ouvrira la voie à de nombreux investissements et activités économiques au niveau de cette région.