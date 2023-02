Maroc: L'ambassadeur des États-Unis au Maroc visite le lycée collégial Dayet Aoua à Ifrane

Dayet Aoua (Province d'Ifrane) — L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Maroc, Puneet Talwar a visité, vendredi, le lycée collégial Dayet Aoua dans la province d'Ifrane, l'un des 28 établissements scolaires bénéficiaires au niveau de la région Fès-Meknès du projet "Éducation secondaire" relevant du programme de coopération "Compact II", conclu entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement des États-Unis, représenté par Millennium Challenge Corporation (MCC).

Cette visite, à laquelle ont pris part Mme Malika Laasri, directrice générale de l'agence Millennium Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco), et Mme Carrie Monahan, directrice résidente de Millennium Challenge Corporation (MCC) au Maroc, a été l'occasion pour l'ambassadeur de s'enquérir de la mise en œuvre des actions programmées au titre du Projet d'Établissement Intégré (PEI), pilier central du modèle "Lycée Attahadi", qui constitue la principale composante du projet "Éducation secondaire" visant à rehausser l'efficacité et la performance des établissements scolaires et d'améliorer les apprentissages et les résultats scolaires des élèves.

Elaboré selon une démarche participative, le PEI constitue une feuille de route identifiant les priorités d'intervention au niveau de chaque établissement scolaire, ainsi que les actions à mettre en œuvre et le budget nécessaire.

Dans ce sens, cette visite a offert l'opportunité de relever que le budget autonome dont a été doté cet établissement durant les quatre dernières années, d'un montant global de 520.000 DH, a été principalement orienté vers le renforcement de l'appui social et scolaire, l'aménagement des espaces verts, l'achat des équipements de premiers soins, le renforcement des activités parascolaires, la promotion de l'excellence et l'enrichissement de la bibliothèque.

Par ailleurs, la visite a permis à M. Talwar de s'informer de la consistance des travaux d'infrastructure qui ont été réalisés au niveau du lycée collégial Dayet Aoua dans l'objectif d'améliorer l'environnement d'apprentissage de ses 560 élèves.

Ces travaux ont porté notamment sur la construction d'un bloc multi-usage d'une superficie de 170 m2, la mise en place du chauffage, l'installation de rampes et de sanitaires pour les personnes à mobilité réduite (PMR), la réhabilitation de réseaux électriques et d'eau potable, la rénovation du terrain de sport, la peinture des bâtiments scolaires et de l'internat et la surélévation de mur de clôture.

Le diplomate américain a visité des salles de classe où il a pu relever la qualité du matériel informatique et didactique, des outils de communication et du laboratoire de langues qui ont été mis à la disposition de cet établissement scolaire dans l'objectif de promouvoir des pratiques pédagogiques novatrices, d'améliorer l'apprentissage des disciplines scientifiques et de renforcer les capacités d'innovation des élèves.

M. Talwar a pu aussi échanger avec des élèves actifs au sein des 9 clubs parascolaires mis en place dans cet établissement en vue de dynamiser la vie scolaire. Ainsi, et outre les équipements sportifs fournis à cet établissement (tapis, barres de saut, haies, etc.), six clubs scolaires (théâtre, cinéma, radio scolaire, arts plastiques, musique et environnement) ont été dotés, grâce au soutien du projet "Éducation secondaire", des équipements nécessaires à leur bon fonctionnement.

Dans une déclaration à la presse, M. Talwar a indiqué que cette visite a été l'occasion de constater les réalisations au niveau du lycée collégial Dayet Aoua qui bénéficie du projet "Éducation secondaire" qui relève du programme de coopération "Compact II", conclu entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement des États-Unis, représenté par le MCC.

M. Talwar a salué les activités éducatives, artistiques et sportives et les ateliers créatifs de l'institution, qui permettent aux étudiants de mettre en valeur leurs compétences créatives et de contribuer à l'amélioration de leurs connaissances pédagogiques.

Pour sa part, le directeur de l'Académie Régionale d'Éducation et de Formation de Fès-Meknès, Mohcine Zouak a déclaré à la MAP et à sa chaîne d'information en continu (M24) que le lycée collégial Dayet Aoua est considéré comme un modèle pour les établissements d'enseignement qui ont intégré des projets de développement, après avoir reçu des équipements et un soutien pour améliorer le travail éducatif en général.

Il a ajouté que cette visite a été l'occasion de prendre connaissance des progrès réalisés dans le domaine des résultats scolaires et de l'appropriation des apprentissages, et d'œuvrer pour la généralisation du "Lycée Al-Tahadi" dans le reste du les établissements de la région.