Maroc: Mers El Kheir - Lancement de la 2è édition des caravanes médicales multidisciplinaires au profit de la mère et de l'enfant

Rabat — Le coup d'envoi de la 2è édition des caravanes médicales multidisciplinaires au profit de la mère et de l'enfant a été donné, samedi, au centre de santé de la commune de Mers El Kheir à Témara.

Cette caravane médicale multidisciplinaire, organisée par l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) en partenariat avec l'Association marocaine des mamans solidaires (AMMS), la préfecture de Skhirat-Témara et la délégation provinciale du ministère de la Santé et de la Protection sociale, s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la Phase III de l'INDH, en particulier le Programme 4 dédié à l'Impulsion du capital humain des générations montantes.

La caravane médicale vise à contribuer à l'amélioration de l'accès aux services de santé, en bénéficiant de services et d'examens médicaux spécialisés pour les femmes enceintes, les filles à partir de 15 ans, les femmes de moins de 45 ans, les enfants de 0 à 5 ans et les nouveau-nés, en plus de campagnes de sensibilisation à l'importance de l'allaitement naturel et la bonne nutrition, en plus de la prise en charge entière de certaines chirurgies spécifiques pour les enfants.

A cette occasion, la représentante de la Division de l'Action sociale à la préfecture de Skhirat-Témara, Naoual Rguig, a indiqué que cette caravane fait partie des différents programmes organisés par l'INDH depuis son lancement afin de promouvoir les services destinés à la population.

Et d'ajouter, dans une déclaration à la MAP, que l'objectif de cette caravane est de contribuer à améliorer l'accès des femmes enceintes et des enfants à des services de santé spécialisés, soulignant que les bénéficiaires auront aussi droit à des séances éducatives sur l'allaitement et la bonne nutrition pour les enfants, en plus de la prise en charge de certaines chirurgies pour les enfants.

De son côté, la présidente de l'AMMS, Latifa Moustaid, a souligné que cette caravane médicale pluridisciplinaire est la première d'une série de caravanes qui visiteront plusieurs communes rurales de la préfecture de Skhirat-Témara en partenariat et avec le soutien direct de l'INDH.

Pour elle, l'ambition est d'atteindre le plus grand nombre de bénéficiaires, notamment les enfants de la naissance à l'âge de cinq ans, en plus de l'intérêt porté à la nutrition de la femme enceinte et au dépistage précoce des cancers du col de l'utérus et du sein.

Pour sa part, la responsable du centre de santé Mers El Kheir, Mounia Badda, a salué la portée sociale de cette initiative qui vise à atteindre le plus grand nombre de femmes et d'enfants de la région et leur permettre de bénéficier d'examens et d'analyses médicales gratuits.

Aussi, des bénéficiaires de cette caravane médicale ont appelé les femmes à effectuer des bilans de santé pour le dépistage précoce des cancers du sein et du col de l'utérus afin de préserver leur santé, sachant que la caravane offre des diagnostics et des médicaments gratuitement, pour les femmes et les enfants vivant à Mers El Kheir.

Le nombre de bénéficiaires de cette caravane médicale multidisciplinaire, qui s'inscrit dans un programme médical volontaire de 6 caravanes qui visiteront les communes de Mers El Kheir, Sidi Yahya, Lamkhalif, Sabbah, Menzeh et Oum Azza, est d'environ 5.000 personnes.