Algérie: CHAN 2022 - Bougherra " Mes joueurs sont à féliciter"

Le sélectionneur nationale de l'Algérie À, Madjid Bougherra a estimé que son équipe a tout fait pour remporter le CHAN mais la séance des tirs au but a sourit finalement aux Sénégalais.

" Tout d'abord, on félicite le Sénégal. Les deux équipes méritent de remporter le CHAN. J'ai parlé avec les joueurs. Il faut relever la tête et repasser à autre chose. Je suis très fier d'eux. Ils ont tout fait depuis un an et demi avec de superbes statistiques. Ils sont à féliciter" a déclaré Bouggy.

À propos de cette finale, le coach algérien a estimé que " je pense qu'on a vu beaucoup de déchets en première période. Ensuite, le niveau de jeu s'est amélioré en seconde période. On a eu des coup de pied arrêtés, des situations de but mais on n'a pas réussi à les mettre. Nous avons perdu aux tirs au buts. Nous sommes la meilleure attaque, la meilleure défense aussi.

C'est par rapport à ça que j'ai dis aux joueurs en fin de match qu'il faut relever la tête. Ils ont fait un bon tournoi. Ils sont à remercier ".

" je n'ai pas encore tranché sur mon avenir "

Interrogé sur son avenir à la tête de la sélection locale, Madjid Bougherra a révélé que " Pour être franc avec vous, je n'ai pas encore pris de décision. Je ne suis pas encore au courant de mon avenir en sélection. Je dois rencontrer le président ( ndlr ; Zefizef) pour voir plus clair", conclu t'il.