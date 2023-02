Maroc: Coupe du monde des clubs - Wydad de Casablanca éliminé à domicile par Al Hilal

Rabat — L'équipe d'Al Hilal d'Arabie Saoudite a éliminé, samedi, le Wydad de Casablanca par 5 buts à 3 lors de la séance de tirs au but du match comptant pour le deuxième tour de la Coupe du monde des clubs FIFA (1er au 11 février) qui se déroule au Maroc.

Le Wydad a pourtant dominé toute la première période. Les joueurs du club de Casablanca, encouragés par la ferveur de leurs supporters, ont dès l'entame du match mis la pression sur le camp adverse.

Quelques minutes plus tard, la tendance du match s'inverse et les joueurs saoudiens se font plus menaçants.

Mais toutes les tentatives et combinaisons de l'équipe d'Al Hila sont annihilées par la défense marocaine. Les joueurs sont surtout déstabilisés par les cris de réprobation des ultras du club de la "Curva nord" ( virage nord). Le Wydad tient bon, reprend le contrôle de la rencontre et continue de dérouler jusqu'à la mi-temps sans malheureusement concrétiser les actions.

De retour des vestiaires, Al Hilal entame la deuxième mi-temps avec plus d'entrain. La défense de l'équipe de Wydad et le gardien très sollicités sont obligés de se montrer très solides pour ne pas prendre un but.

Contre toute attente, c'est dans ce moment de temps faible que les Marocains vont ouvrir le score à la 52e mn. Sur un corner, Ayoub El Amloud reprend le ballon de la tête et l'envoie au fond des filets.

Un but libérateur pour le chaud bouillant public du complexe sportif Moulay Abdallah de Rabat où la poignée de supporters d'Al Hila peinaient à se faire entendre.

Bien que dominé au score, le club saoudien qui n'avait pas dit son dernier mot déroule un jeu coordonné et porté vers l'avant.

Ce sursaut d'orgueil portera ses fruits à la 88e mn lorsqu'un joueur est fauché dans la surface de réparation adverse, obligeant l'arbitre à siffler pénalty. L'auteur de l'acte illicite, Yahya Jabrane est expulsé.

Mohamed Kanno égalise pour le club saoudien.

Le Wydad, en infériorité numérique, termine difficilement son match.

A la fin du temps réglementaire et des prolongations, le score est de 1-1. Les deux équipes sont départagées par la séance des tirs au but. Avec deux tirs ratés Wydad est éliminé de cette compétition.

Al Hilal continue sa course et va affronter, mardi, en demi-finale le club brésilien du Flamenco.

L'autre match de la journée est prévu à 18h 30 mn GMT. Le vainqueur de cette rencontre jouera le Réal Madrid, mercredi.