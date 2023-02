Sénégal: Alpinisme - L'ascension du Kilimandjaro, prochain défi de Mouhamed Rassoul Tounkara

Faire flotter le drapeau du Sénégal au sommet du mont Kilimandjaro ! C'est le défi que se fixe Mohamed Rassoul Tounkara. Après avoir franchi avec brio le Mont-Blanc, ce passionné d'alpinisme ne se fixe pas de limites. Il va s'attaquer, le 10 février, à la montagne légendaire (5.895 m) qui figure parmi les plus hauts sommets du monde. Un pari difficile qu'il compte bien relever.

Le 10 février 2023, Mohamed Rassoul Tounkara pourrait réaliser l'exploit d'être le premier Sénégalais à réussir l'ascension du mont Kilimandjaro, le point culminant de l'Afrique (5.895 m) situé dans le Nord-Est de la Tanzanie. Ce n'est pas une chimère, mais un challenge que se fixe l'alpiniste venu d'un pays subsaharien où le football, la lutte, le basketball, l'athlétisme et le judo sont les disciplines sportives les plus prisées. Un challenge pas insurmontable si l'on sait que l'ingénieur en informatique de 31 ans est le premier Sénégalais à gravir en solitaire, en 2022, le Mont-blanc situé dans les Alpes françaises. Ce passionné des montagnes a aussi franchi le mont Toubkal qui culmine à 4.167 mètres d'altitude et considéré comme le toit de l'Atlas et de l'Afrique du Nord. Pour réaliser son challenge sportif, 62 km, 4.500 m de dénivelé positif, 5 nuits en bivouac et 8 heures de marche en moyenne par jour sont nécessaires.

Mohamed Rassoul Tounkara a donc rendez-vous avec l'histoire. Dans quelques jours, il tentera de faire flotter le drapeau du Sénégal à près de 6000 m d'altitude. Pour l'alpiniste, ce sera un défi pas facile à relever : " Il s'agit de la plus haute montagne d'Afrique avec plus de 6.000 mètres d'altitude ; on n'y va pas le nez au vent. On fera face aux difficultés comme le manque d'oxygène qui peut se manifester par un mal aigu de montagnes, un manque d'appétit, des vomissements, des maux de tête ". Mais pour relever le challenge, Tounkara compte s'y prendre comme dans tous les projets qu'il entreprend : une bonne préparation. " Dans le cas de Kilimandjaro, c'est un entrainement intensif pour développer mon cardio et renforcer mes muscles ", relève-t-il.

Mohamed Rassoul qui est né et a grandi au Sénégal, a fait de la haute montagne sa passion malgré les dangers de la pratique. Cette passion pour l'alpinisme, les treks et autres randonnées est un rêve de gosse pour Tounkara. " Quand j'étais encore enfant, j'ai eu à lire des récits d'ascension de cette montagne mythique et jusque-là inaccessible pour moi. Être sur le point de la gravir reste un rêve pour moi. J'espère que la montagne me donnera la permission d'arriver au sommet. Mais avant, l'idée est de profiter du trajet dans tous ses aspects ", indique l'ancien pensionnaire du Prytanée militaire Charles N'tchoréré de Saint-Louis, qui a toujours été un féru d'aventures et de dépassement de soi.

" Quand j'ai découvert les montagnes avec le ski, elles m'ont fasciné. Je me suis dit que je vais les explorer dans tous les aspects. C'est ce qui m'a amené à gravir les montagnes ", rapporte l'ancien enfant de troupe. Et dès sa première ascension, il s'est rendu compte que tout ce qu'il recherchait en termes de dépassement de soi se trouvait effectivement dans les montagnes. Et ces montagnes, admet-il, le font grandir, aussi bien physiquement que spirituellement. Aujourd'hui, grimper lui donne un sentiment d'épanouissement et de liberté très intense. " Pour moi, le corps et l'esprit sont étroitement liés et ce n'est qu'en repoussant ses limites physiques qu'on peut expérimenter certaines choses concernant sa personnalité et son mental. Les montagnes me donnent ce que nulle autre activité ne peut me donner ", avoue l'alpiniste.

Très engagé et dévoué, Mohamed Rassoul Tounkara aime les challenges, repousser les limites. Plus le risque est grand, plus grande est sa satisfaction. C'est cela sa devise. Pour lui, représenter le Sénégal est un honneur. Son ambition, faire flotter le drapeau sénégalais dans des lieux très insolites et inaccessibles à travers le monde et jusque-là réservés à l'élite. " C'est un message que je veux faire passer aux jeunes de ma génération qui se fixent des limites à cause de leur nationalité ou de leur couleur de peau. La seule limite qu'on a, c'est celle qu'on s'impose. On a une jeunesse forte et intelligente, capable d'aller relever n'importe quel défi et n'importe où. Et ça me fait grand plaisir de voir que les Sénégalais s'inspirent de mes activités ", soutient Mohamed qui essaie de partager ses passions alpines au Sénégal, pays qui compte peu d'adeptes de ce genre de loisirs extrêmes. Pour populariser son sport et créer des vocations, il a initié une randonnée dénommée " Gr Dkr ", qui fait le tour de Dakar à pieds. " C'est un parcours d'à peu près 53 km que j'ai initiée et tracé le parcours. Depuis, il y a quelques Sénégalais qui l'ont pris et ont parcouru le même trajet pour faire le GrDkr, initier les gens à marcher un peu plus, et faire de Dakar une ville un peu plus piétonne ", indique-t-il.

Malgré les défis physiques et les dangers inhérents à de telles expéditions, Tounkara qui ne s'est pas encore fait un nom dans les milieux de l'alpinisme comme Reynold Messner, le premier à avoir enchaîné les quatorze 8.000, veut écrire son histoire dans la discipline, réaliser ses rêves d'ascension. C'est ainsi qu'après le Kilimandjaro, il compte enchainer avec une expédition polaire, le 12 mars. Il tentera la traversée du Vatnajökull, le plus grand glacier d'Europe (plus de 8.000 km2) situé dans le Sud-Est de l'Islande. " Cette expédition, sans assistance, est très périlleuse à cause des températures qui peuvent avoisiner les - 30 degrés, les tempêtes de neige, les crevasses sur le glacier. Jusque-là, aucun Africain n'avait tenté cette expérience en solitaire ", fait-il savoir. Tounkara prévoit de faire la traversée d'ouest en est du glacier sur 12-13 jours en fonction de la météo. Dans cette contrée, il tentera de faire flotter le drapeau vert, jaune et rouge orné d'une étoile verte en son centre.

Après ce challenge, Mohamed Rassoul s'attaquera à la chaîne de l'Himalaya au mois de septembre.

L'alpiniste sénégalais qui ne recule devant rien n'exclut pas de vaincre, plus tard, le mont Everest, le point culminant de la Terre (8.850 m d'altitude) situé en plein cœur de l'Himalaya, à la frontière entre le Népal et le Tibet. Atteindre le point le plus haut du globe, constitue le Graal de tout alpiniste. Et il ne fait aucun doute que Mohamed Rassoul Tounkara voudra, lui aussi, inscrire son nom dans la légende. Comme Edmund Hillary et Tenzing Norgay qui, il y a 70 ans, avaient ouvert la voie à des milliers d'aventuriers en posant le pied sur le plus haut sommet du monde.