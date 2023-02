Algérie: Islam Slimani - Brest attendait plus de l'attaquant algérien

Brest l'avait recruté l'été dernier pour bénéficier de son talent et surtout de son expérience. Mais seulement six mois après son arrivée, Islam Slimani a quitté le club de Ligue 1 cet hiver pour la Belgique où il a signé à Anderlecht.

Dans un entretien avec L'Equipe, Gregory Lorenzi, directeur sportif du Stade Brestois, estime que les quelques mois passés par l'Algérien au club a été une déception.

" On attendait beaucoup plus d'Islam au vu de son expérience... Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Peut-être que l'on ne correspondait pas à ses attentes non plus ", a-t-il confié, avant de donner des détails sur son départ.

" Mardi soir, j'ai reçu un coup de fil à 22h. On était en train de terminer nos derniers documents. Et on m'appelle pour me dire qu'il y avait une possibilité de transfert pour Slimani. Je dis pourquoi pas mais ça dépend du joueur. On me dit: 'le joueur veut partir'", a-t-il raconté.