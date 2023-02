Soudan: Conférence sur l'accord de Juba pour la paix au Soudan conclut ses sessions

Khartoum — La Conférence de l'accord de Juba pour la paix au Soudan et la complétion de la paix a conclu ses sessions Vendredi soir dans la salle de l'amitié à Khartoum avec la participation des parties prenantes en présence d'un certain nombre de leaders de partis qui ont signé l'accord-cadre et des représentants des missions diplomatiques.

Le porte-parole du processus politique au Soudan, Khalid Omer Yousif, a lu le communique final, les recommandations générales et les résumés des groupes dans leur forme initiale, tandis qu'une réunion se tiendra dimanche pour formuler les recommandations finales.

Les recommandations ont souligné la nécessité d'adhérer à l'accord de paix et de préserver les acquis dans l'intérêt des personnes déplacées, des réfugiés et des communautés locales affectées par la guerre.

Les recommandations et le communiqué final ont souligné l'importance d'inclure l'accord de paix dans la constitution afin de rendre les provisions de l'accord pour qu'elles soient des textes constitutionnels.

Les recommandations appellent à renforcer les mécanismes de mise en œuvre de l'accord de paix de Juba et à mobiliser le soutien populaire et international afin de faciliter et d'accélérer le processus de mise en œuvre.

Les recommandations ont fait allusion aux problèmes et aux obstacles qui entravent la mise en œuvre de l'accord, à la tête desquels figurent le faible financement, la faible volonté politique et l'instabilité politique qui a prévalu au cours de la période passée.