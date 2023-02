Soudan: Le mécanisme tripartite appelle les parties non signataires à rejoindre le processus politique

Khartoum — Le Chef du Bureau de l'Union Africaine à Khartoum, Ambassadeur Mohamed Belaiche, a affirmé la continuation du mécanisme tripartite dans ses efforts et consultations avec les parties non-signataires de la paix pour rejoindre l'accord-cadre et le processus politique.

Dans son discours devant la session de clôture de la conférence sur l'accord de Juba pour la paix au Soudan, qui s'est tenue dans la salle de l'amitié à Khartoum, l'Ambassadeur Belaiche a souligné le souci du mécanisme tripartite à ce que les mouvements non signataires de l'accord de Juba fassent partie de la signature finale du processus politique.

Le chef du bureau de l'UA à Khartoum a dit que l'objectif de la convocation de la conférence de l'accord de paix de Juba n'est pas de modifier ou d'annuler l'accord, mais plutôt de le renforcer et de mobiliser toutes les capacités pour mettre en œuvre l'accord, indiquant que la conférence était attachée à cet objectif et allait dans la direction de l'adhésion à la paix et du renforcement des mécanismes pour la mise en œuvre de l'accord de paix de Juba.

Belaiche, qui a pris la parole au nom du mécanisme tripartite, a exprimé l'espoir que le peuple Soudanais parvienne à un accord final conduisant à un gouvernement civil crédible, démocratique et chargé de servir les intérêts du Soudan.

Il a déclaré que les conditions des personnes déplacées, des réfugiés et des communautés locales affectées par la guerre nécessitent une attention particulière et la réponse à leurs besoins afin qu'ils puissent jouir de la paix et de la stabilité.