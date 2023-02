Madagascar: Ambohimahitsy - Une petite fille de six ans retrouvée morte noyée

La population d'Ambohimahitsy est sous le choc. Les tâcherons dans une carrière à Ambohimahitsy ont fait une découverte glaçante.

Une fillette de six ans a été retrouvée morte dans une carrière jeudi matin. Selon les informations, elle s'appelait Christianah et avait été portée disparue depuis lundi dernier. Les parents de l'enfant avaient lancé un avis de recherche sur les réseaux sociaux. Selon les explications de la mère, malgré ses vives protestations et ses mises en garde, après les heures de classe, sa fille est allée à plusieurs reprises dans cette carrière pour jouer. D'habitude, après avoir joué avec ses copines, elle rentrait à la maison.

Mais cette fois-ci, après des heures d'attente, elle n'est pas revenue au domicile familial le soir et a été portée disparue. Vivement inquiets, les parents de la petite fille ont entamé les recherches et ont demandé aux voisins et à leurs connaissances de ratisser les zones boisées et toutes les carrières des environs, mais en vain. Ce jeudi, la dépouille de la petite fille fut finalement retrouvée à un angle situé très en retrait du plan d'eau. Des tâcherons travaillant dans ladite carrière ont emmené le corps de la petite fille à terre.

Elle se serait probablement noyée par accident, du moins selon les explications de sa mère. Une source auprès des forces de l'ordre confirme une noyade accidentelle et fatale à l'enfant. En cette période de pluie, la carrière se transforme en une sorte de mare. A l'issue de sa découverte macabre, un examen médical du corps n'aurait décelé aucune trace de blessure, ni celle d'une éventuelle agression sexuelle. Une mesure doit être prise pour éviter qu'un drame de la sorte se reproduise.