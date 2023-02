Madagascar: Barea CHAN 2022 - Troisième meilleure équipe en Afrique les joueurs attendus à Ivato demain

Les Barea de Madagascar terminent troisième du CHAN 2022. Le but libérateur de Jean Yves à la 88e mn permet à Madagascar de savourer sa première médaille de bronze continentale.

Tout est bien qui finit bien. Les Barea pour une première participation à la phase finale du Championnat d'Afrique des Nations entrent avec une médaille sur le cou. La bande à Ando Rakotondrazaka offre la première médaille continentale pour le football malgache. Cette génération 2022 a marqué à jamais l'histoire du ballon rond malgache avec ce podium tant attendu.

Retrouver le jeu

Comme c'est le dernier match et avec la blessure de plusieurs joueurs, Roro Rakotondrabe a opéré un remaniement dans son onze de départ. Tony Elysée, Andoniaina Rakotondrazaka, Carlos Marcio, Jean Aimé Solonjatovo dit Dôdy ont été titularisés pour ce match contre les Mena du Niger. Les Nigériens ont vite été plus menaçants dès l'entame de la rencontre, mais, heureusement Nina a assuré devant sa cage. Le réveil des nigériens n'était que passager. Les hommes de Roro retrouvent la phase de jeu d'avant avec un collectif huilé, des passes précises, sauf qu'ils étaient inefficaces devant le but. A la 7emn, c'était la première tentative malgache sur une belle passe de Jean Yves à Carlos déviée par le défenseur nigérien. Les occasions malgaches se poursuivaient sur le terrain où les Carlos, Tsiry, Tony et Jean Yves ont malmené les défenseurs nigériens. A la 44e mn, Berajo est sorti sur une blessure et cède sa place à Radokely. A quelques secondes de la mi-temps, Tsiry trébuche devant le filet de Mahamadou sur une passe de Jean Yves. Les statistiques montraient une nette domination des Malgaches lors de la première mi-temps avec 62 % de possession de balle, 3 tirs dont 1 cadré.

Libérateur

Au retour des vestiaires, Lalaina Cliver remplace Doddy Randrianarisoa. La machine malgache passe à la vitesse supérieure. Les Barea avaient affiché un visage offensif plutôt séduisant face aux Mena qui eux n'ont absolument rien réussi. A plusieurs reprises, les Tsiry et Jean Yves ont manqué de marquer devant Mahamadou, surtout. En face, les hommes de Doula Harouna semblaient être dans l'incapacité de trouver la parade face à un bloc malgache très regroupé et bien disposé. Ando, le capitaine des Barea a écopé d'un carton jaune à la 77e mn. Jean Yves a fini par mettre fin au suspense en inscrivant le but libérateur à la 88e mn. Dominateurs lors de la rencontre, les Malgaches savourent la victoire, amplement méritée. Madagascar a enregistré 4 victoires et une défaite et 9 buts marqués tout au long de l'aventure.

Les joueurs quittent Oran ce jour et sont attendus demain au pays. La délégation débarquera à l'aéroport d'Ivato à 13h30. Un cortège emmènera les joueurs au Stade de Barea où ils seront honorés par l'Etat et tout le peuple malgache. Des festivités seront organisées en marge de cette arrivée des joueurs après leur parcours historique et héroïque pour une première participation à la phase finale du CHAN.