Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Le Conseil de sécurité condamne les avancées du M23

La dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire au Nord-Kivu, précisément dans le Masisi où l'on note une progression continue de la rébellion M23, continue de préoccuper les Nations unies.

Dans un communiqué de presse du 3 février, le Conseil de sécurité des Nations unies a fermement condamné la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire dans la province du Nord-Kivu, vu les conséquences que cela entraîne sur la vie de la population locale de plus en plus livrée à elle-même. Cet organe de haut niveau des Nations unies estime qu' il n'y a pas d'autre alternative que le retrait des troupes du M23 de toutes les zones occupées, comme convenu dans le cadre du processus de Luanda approuvé par l'Union africaine.

Les membres du Conseil de sécurité ont, par ailleurs, souligné les engagements pris par la région, au titre du Cadre de paix, de sécurité et de coopération pour la République démocratique du Congo (RDC) et la région, "de ne pas tolérer ni fournir d'assistance ou de soutien d'aucune sorte aux groupes armés". Sans le citer explicitement, le Conseil a condamné l'attitude du Rwanda, principal soutien au M23, tout en demandant que cela soit mis fin immédiatement. Les membres du Conseil de sécurité ont demandé à tous les acteurs impliqués de rester attachés aux décisions prises lors du mini-sommet des chefs d'État du 23 novembre 2022 à Luanda et de s'y conformer. Ils ont, en outre, réitéré leur soutien aux efforts régionaux déployés par les chefs d'État de la Communauté d'Afrique de l'Est dans le cadre des processus de Nairobi et de Luanda dirigés par cette organisation sous-régionale pour rétablir la confiance, résoudre les différends par le dialogue et continuer à utiliser les organisations et mécanismes sous-régionaux existants.

Enfin, tout en réitérant son soutien total au représentant spécial du secrétaire général des Nations unies en RDC, Bintou Keita, et aux actions stabilisatrices de la Monusco, le Conseil de sécurité a réaffirmé son attachement à la souveraineté, à l'indépendance, à l'unité et à l'intégrité territoriale de ce pays.