Algérie: Mascara - Plusieurs opérations de désenclavement concrétisées

MASCARA — Plusieurs opérations ont été concrétisées dans la wilaya de Mascara, en 2022, ayant contribué au désenclavement des régions rurales éloignées en plus de l'éradication de points noirs à l'origine d'accidents de la route, selon les Directions des Travaux publics et la Conservation des forêts.

Il s'agit ainsi de la réception des travaux d'entretien et de revêtement d'environ 200 kilomètres de tronçons de chemins vicinaux et de wilaya, qui étaient dans un état de "grand délabrement", selon la Direction des Travaux publics.

Les opérations en question ont été concrétisées dans le cadre des Plans communaux de développement (PCD) et sectoriels, mais aussi au titre du budget de la wilaya pour les deux exercices 2021 et 2022, et ce, dans des délais de trois à cinq mois.

Il s'agit également de la modernisation du chemin vicinal reliant douar Arabiya dans la commune d'El Ghomri à la Route nationale (RN 4) sur une distance de 5 km et le chemin reliant Hacine à douar Mezaoura sur 6 km. Ces opérations figuraient, ces dernières années, parmi les demandes incessantes des populations des régions rurales déshéritées de la wilaya.

Ainsi, suite au revêtement du chemin menant au chef-lieu de commune de Hacine, début janvier dernier, un habitant du douar Mezaoura, de retour à la région pour exploiter son champ se trouvant à environ 5 km de sa résidence, a indiqué que la détérioration de l'état de cette route, ces dernières années, l'a contraint à abandonner son activité agricole, d'autant qu'il ne dispose pas de moyens de transport.

Pour sa part, le président de l'APC de Hacine, Sabor Hamidou, a souligné que le revêtement du chemin vicinal reliant douar Mezaoura "était l'une des opérations prioritaires pour les services communaux mais aussi l'une des demandes insistantes de la population de la région, notamment les parents d'élèves des cycles moyen et secondaire, et les travailleurs lesquels se déplacent quotidiennement vers le centre de la commune.

Selon le P/APC de Hacine, le revêtement de ce chemin, concrétisé au titre du programme sectoriel de l'exercice écoulé, a donc mis fin à la souffrance des habitants de douar Mezaoura contraints à regagner chaque jour la commune Hacine, notamment lors des intempéries.

Les régions montagneuses se taillent une bonne part des projets concrétisés

Pour sa part, la Conservation des forêts de la wilaya de Mascara a réceptionné, durant l'année 2022, plusieurs opérations d'ouverture et d'aménagement de plus de 120 km de pistes dans les zones rurales éloignées.

Inscrites dans le cadre du programme sectoriel visant à désenclaver les zones rurales éloignées et montagneuses, ces opérations ont ainsi porté sur l'ouverture et l'aménagement d'environ 90 km de pistes forestières dans les communes de Nesmoth, Bouhanifia, Oued Taria, Ain Fares et Oued El Abtal, selon des responsables de la Conservation des forêts.

En outre, la Direction des Travaux publics prévoit, avant la fin du premier trimestre de l'année en cours, l'achèvement et la mise en œuvre de plusieurs projets d'entretien, de confortement et de revêtement de plus de 90 km de routes nationales, chemins de wilaya et vicinaux, dans le cadre du programme sectoriel et de PCD.

A ces opérations s'ajoutent des projets d'entretien de plusieurs tronçons de chemins de wilaya et communaux, en cours de réalisation, dont ceux reliant les communes de Khalouia et Tighennif sur 7 km et la RN 4 au chemin menant au douar Kouaimia dans la commune d'El Ghomri sur 10 km, selon la Direction des Travaux publics de Mascara.