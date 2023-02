Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 05 Février 2023

Sénégal : Foot/chan2022- Le Sénégal, champion d’Afrique des joueurs locaux

Après la Coupe d'Afrique des nations (CAN) remportée devant l'Egypte en 2022, le Sénégal s'adjuge le Championnat d'Afrique des nations (CHAN) réservé aux joueurs évoluant dans leur championnat national. Si on compte la qualification à la Coupe du monde où les Lions de la Teranga ont réussi à se hisser en 8e de finale, on peut dire que le football sénégalais est véritablement sur le toit de l'Afrique même si, pour cette édition du Chan, il a manqué pour des raisons extra-sportives l'autre grosse cylindrée du ballon rond africain : le Maroc, demi-finaliste de la Coupe du monde et vainqueur des deux dernières éditions du Chan.( Source : Afp)

Côte d’Ivoire : Hausse annoncée du prix du pain- Deux faitières sur trois disent non…

Le Haut patronat de la boulangerie et de la pâtisserie de Côte d'Ivoire (Hbp-Ci), annonce « un arrêt de la production du pain les 6 et 7 février 2023, pour protester contre la dernière augmentation du prix de la farine » Cette décision a été prise, le samedi 4 février 2023 à l’issue d’une Assemblée générale qui a réuni les patrons de la boulangerie à Koumassi, dans le sud de la capitale économique ivoirienne. Cette décision quand bien même légitime n’est pas partagée par deux autres faitières du secteur de la boulangerie pâtisserie. Citons la Fédération interprofessionnelle des patrons boulangers de Côte d'Ivoire de M. Abey Marius et la Fédération des coordinations professionnelles de boulangeries et de pâtisseries de Côte d'Ivoire. Ces deux structures demandent à tous les boulangers de Côte d'Ivoire de M. Barry Hyoussouf. Ces deux structures demandent aux acteurs de ne pas « augmenter les prix de la baguette de pain. » (Source : afrikchallenges.info)

Guinée : Procès du 28 septembre 2009- Elle risque d’être perturbé trois mois

Frustrations, couacs, grincements de dents…la sérénité n’est plus de mise, a-t-on appris. Les mécontentements de certains acteurs du procès commencent à éclater au grand jour. Les chauffeurs qui convoient les accusés et les gardes pénitentiaires qui assurent la sécurité menacent d’aller en grève. Ce sont maillons forts de ce jugement historique qui concerne des crimes de masse. Selon nos informations, ils n’ont reçu aucune prime depuis l’ouverture des débats au tribunal criminel de Dixinn. La situation est devenue intenable pour eux. ( Source :africaguinee.com)

Burkina Faso : 145 cas suspects de méningite - 6 décès enregistrés entre le 1er et le 29 janvier 2023

Le service de Surveillance épidémiologique du ministère en charge de la Santé a tenu jeudi une rencontre d’échanges avec la presse sur la situation épidémiologique de la méningite au Burkina Faso en 2023 qui fait état de 145 cas suspects dont 6 décès enregistrés entre le 1er et le 29 janvier 2023, et les mesures prises pour prévenir une éventuelle épidémie en 2023.« A partir de cette année 2023 nous avons notifié 145 cas suspects avec malheureusement 6 cas de décès enregistrés soit une létalité de 4,5 % », a affirmé Dr Drissa Lengane du service de la surveillance épidémiologique du ministère en charge de la Santé tout en rassurant que «la situation n’est pas alarmante et elle sous contrôle». (Source : aouaga.com)

Mali : Université du Sahel- 122 étudiants décrochent leurs licences

L’université du Sahel a organisé, le samedi 04 février 2023, la cérémonie de sortie de sa neuvième promotion dénommée « promotion Alhaj Mody Sylla » Cette promotion est composée de 122 étudiants et étudiantes. Ces étudiants sont licenciés, selon le système Lmd, diplômée en étude islamique en langue arabe, en informatique et sciences juridiques La cérémonie était présidée par le représentant du ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique M. Brehima Traoré qui était en compagnie du parrain de la promotion, le directeur général de l’Ong El Farouk Ibrahim Kantao, du chef de la mission de la croix rouge internationale M. Antoine Grad et d’autres personnalités du monde éducatif Malien. (Source : abamako.com)

Rdc : Rébellion en Rdc- Les combattants en discussion au Burundi

Félix Tshisekedi entend clarifier le mandat de la force régionale, a déclaré samedi la présidence congolaise. Pendant que le président burundais Evariste Ndayishimiye salut le président kenyan William Ruto lors de l'ouverture du processus de Nairobi mené par la Communauté d'Afrique de l'Est. Cette réunion de la Communauté de l'Afrique de l'Est constituée de sept pays) intervient en pleine recrudescence des violences dans l'est de l'immense nation d'Afrique centrale. Il s'agit de « parvenir à des décisions qui amélioreront la situation sécuritaire et faciliteront le rétablissement de la paix dans l'est de la Rdc », a déclaré sur Twitter l'actuel président de l'Eac, le président burundais Evariste Ndayishimiye. (Source : Euronews)

Sud- Soudan : Le pape au Sud-Soudan - Juba sur son 31

Deux heures avant l'atterrissage de l'avion papal à Juba, le 3 février, les derniers déchets de la route fraîchement goudronnée en son honneur sont collectés. Sous un thermomètre frôlant les 40 °C, des milliers de femmes et d'hommes, consacrés et laïques, se massent de chaque côté de l'avenue bordant l'aéroport. Des Sud-Soudanais, de toutes confessions, ont longtemps attendu à l'aéroport l'arrivée du pape. (Source : Le Point)

Rca : Droits de l’homme et des libertés- Une commission nationale installée

Les membres de la Commission nationale des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, ont été installés le 1er février 2022, par le ministre en charge de la Justice. Cette Commission est chargée d’élaborer un cadre juridique et institutionnel adéquat par la ratification de plusieurs instruments internationaux en matière des droits Humains. Aussi, de l’intégration dans le droit positif centrafricain des dispositions pertinentes et la mise en place d’institutions et organes juridictionnels de protection et de promotion des Droits humains. Etant donné que le pays a connu plusieurs crises militaro-politiques, caractérisées par de graves violations des Droits de l’Homme. (Source : abangui.com)