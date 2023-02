Maroc: Ligue 1 - Marseille - Sneijder, " Ounahi voulait aller à l'Ajax "

Wesley Sneijder fait une révélation sur Azzedine Ounahi, informant que la star marocaine avait réellement envie de rejoindre l'Ajax Amsterdam lors du mercato hivernal.

Ounahi était quasiment sur tous les radars après avoir été très influent dans le jeu du Maroc à la Coupe du monde 2022. Au Qatar, ils ont atteint les demi-finales et le milieu de terrain a été courtisé un peu partout en Europe. Cependant, le joueur de 22 ans a finalement atterri à l'Olympique de Marseille.

Selon Sneijder, Ounahi avait une autre préférence en tête. " On m'a dit qu'il voulait aller à l'Ajax et on m'a demandé si je pouvais faire quelque chose. Il le voulait vraiment. Qu'est-ce que cela aurait dû coûter ? À ce moment-là, je crois quinze millions d'euros. ", a révélé Sneijder à Veronica Offside selon VI.

Sneijder en a même parlé avec le directeur général de l'Ajax Amsterdam. " J'ai parlé avec Edwin van der Sar. Ce garçon voulait aller à Ajax. C'est un milieu de terrain fantastique. Il a joué une bonne Coupe du monde. S'il peut continuer sur sa lancée, il vaudra soixante-dix millions d'euros dans deux ans. ", a poursuivi l'ancienne star du Real Madrid et de l'Inter Milan.

" Ensuite, les joueurs devaient partir d'abord. Ce n'était pas possible. En fin de compte, cela s'est avéré impossible. ", a révélé Sneijder qui a été informé du déficit financier des géants amstellodamois. En attendant, l'ancien joueur d'Angers fait sensation à Marseille, après ses débuts de rêve. Entré mercredi à la 74e minute, il a touché 20 ballons, réalisé 16 passes, un dribble et marqué un but.

🕺 gauche, droite, frappe ⚽️

Le résumé #FCNOM est disponible 👉 https://t.co/CHnbOuPsNp pic.twitter.com/ev0SATVOET

-- Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 1, 2023

➡️ Entrée à la 74'

🐙 20 ballons joués

🎯 16 passes

🥶 Un dribble

⚽️ Un but, son premier !

Il aura fallu un peu plus de 15 minutes à @AzzedineOunahi pour s'octroyer le titre d'𝗵𝗼𝗺𝗺𝗲 𝗱𝘂 𝗠𝗮𝘁𝗰𝗵 by @ParionsSport 🥵🇲🇦 #FCNOM pic.twitter.com/bYdt9uG0Fw

-- Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 2, 2023