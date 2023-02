Madagascar: Gastronomie - Bilan malgache de l'International Catering Cup 2023

L'heure a été au bilan pour le Chef Lalaina, coach de l'équipe malgache ayant concouru à l'International Catering Cup 2023. Une fierté pour la gastronomie malgache.

L'équipe malgache, menée par le chef Lalaina Ravelomanana, a tenu à dresser un bilan de sa participation à l'International Catering Cup 2023 en France. Dans son fief au restaurant Marais à Ankorondrano, en tant que coach, il a déclaré " Je suis fier de notre équipe, de ce que nous avons fait ". Le concours a pu être suivi en direct sur la toile, et même pour un regard novice, Madagascar a fait un sans-faute. " L'épreuve que nous redoutions était le dessert. Madagascar l'a réussi haut la main, alors que d'autres équipes ont connu des difficultés ", met en avant Fenosoa Rahajamalala, la cheffe d'équipe.

Quitte à le répéter, seuls Madagascar et le Mexique ont proposé une équipe féminine, sur les douze finalistes. " Nous redoutions l'équipe de Singapour, la championne 2022 ", ajoute Bodo Rakotovao, sa coéquipière. Alors, finir à la quatrième place avait un petit goût amer. " À s'entraîner pendant quatre mois, à répéter le même plat chaque jour, vous oubliez votre famille, vos loisirs, votre maison ", rappelle le chef Lalaina Ravelomanana. Qu'importe le résultat, Madagascar se positionne de mieux en mieux dans le grand concert de la gastronomie mondiale.

Quitte à se répéter encore, le direct a permis de constater que l'équipe Fenosoa Rahajamalala et Bodo Rakotovao a fait mieux que des équipes considérées favorites sur les cinq épreuves. Que ce soit dans les techniques de cuisson que dans le dressage. Respectant chaque fois le timing. Ainsi, la prochaine édition pourrait être la bonne pour au moins monter sur le podium. Ou plus, remporter le concours et inscrire la Grand île au panthéon de la gastronomie internationale. " Madagascar possède d'énormes potentiels " dans ce secteur reconnaît fièrement le chef Lalaina.

La suite pour lui, c'est maintenant de former les jeunes. " Je suis pour le partage avec les jeunes ", annonce-t-il. Plus tard, le chef compte organiser des concours, nationaux, régionaux... Par ricochet, cela permettra de gagner en galon dans ce secteur. Abriter une compétition internationale permet de retenir l'attention des professionnels du monde entier, avec les streamings et compagnies.