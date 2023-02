Madagascar: Le football malgache sur de bons rails

A Madagascar comme dans tous les pays du monde, le sport peut devenir un moyen d'ascension sociale.

L'épopée des Barea à la CHAN 2023 est en train de le montrer lorsque de jeunes footballeurs du cru qui ont brillé à cette occasion vont faire une carrière professionnelle dans des clubs étrangers. Ces talents qui se sont révélés dans notre championnat ont montré que notre football peut produire des pépites qui vont porter haut nos couleurs à l'international. Ils vont servir d'exemple à tous ceux qui veulent s'élever sur le plan social et aider leurs compatriotes à saisir les opportunités de réussir qui se présentent à eux.

Le football malgachesur de bons rails

Les supporters malgaches ont aujourd'hui des étoiles pleins les yeux quand ils regardent les Barea évoluer sur le terrain et battre des adversaires de renom. Ils n'ont que les noms de Rakool, Tsiry ou Rojo Be sur les lèvres car ils ont t tapé dans l'œil de recruteurs qui les ont fait signer dans des clubs étrangers. Ils sont d'autant plus remarquables qu'ils ont été formés sur place et montrent que le talent existe sur place. Leur futur salaire fait rêver leurs camarades qui espèrent suivre leurs traces. Ils recevront plusieurs dizaines de millions d'ariary, certes ce ne sera pas les centaines de millions d'euros de Mbappe, de Ronaldo, de Messi ou de Neymar , mais ce sont des revenus tout à fait appréciables.

Ces jeunes hommes vont pouvoir s'épanouir humainement et professionnellement et feront parler en bien de notre pays à l'extérieur. Bolide, Faneva ou Mombris les ont précédés, mais ils occupent une place particulière dans le cœur des supporters car ces derniers les ont vus évoluer dans des clubs locaux. Leur réussite va susciter l'espoir de tous leurs compatriotes qui vont jouer en pro league. Le football malgache est maintenant sur de bons rails et il va certainement tenir son rang après le passage à vide survenu après la CAN 2019.