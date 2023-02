Congo-Brazzaville: Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines - Le 25e anniversaire du laboratoire de recherche en management honore le Bassin du Congo

Pour ses vingt-cinq ans d'existence (1998-2023), le laboratoire de recherche le Larequoi met le Bassin du Congo à l'honneur. Différents témoignages d'acteurs du management des biens communs (entreprises, organisations non gouvernementales, représentants des Etats et chercheurs) ont enrichi la " Journée RSE- Management des biens communs".

Le 3 février en présentiel et en visioconférence, les locaux de l'IUT-Mantes ont abrité les ateliers et une table ronde dédiés à la recherche des notions spécifiques à la gestion ou à la non-gestion du bien commun.

Après l'exposé d'introduction respectivement prononcé, à tour de rôle, par Michel Vialay, président du Conseil de l'IUT de Mantes; le Pr Thierry Côme, directeur de l'IUT de Mantes; et le Pr Annie Bartoli, directrice du Laboratoire Larequoi, les travaux ont commencé dans la matinée sur "Les spécificités managériales des biens communs" et " La valorisation et l'évaluation du management des biens communs". Ils se sont poursuivis, dans l'après-midi, lors d'une table ronde animée par Annie Bartoli intitulée "Le management des biens communs : l'exemple du Bassin du Congo".

Entre autres approches, les intervenants ont rappelé que la rhétorique du bien commun est convoitée et fait l'objet de controverses, notamment lorsque Jean Tirole (2016) parle d'économie du bien commun sans se référer à la théorie et la littérature associées (Coriat 2021), ou lorsque la croissance verte supposée répondre à l'urgence écologique s'inscrit dans une logique de marché (Tordjman, 2021).

Parler de la gestion des forêts du Bassin du Congo, la gestion de l'eau par les communautés rurales (Martin, 2022) ou l'agriculture durable (Assens et Coléno, 2017) sont quelques uns des exemples qui ont grandement mobilisé la réflexion durant cette journée de recherche pour illustrer l'intérêt de recourir au management des biens communs dans un contexte d'urgence écologique.

Un management de cette zone géographique, considérée comme le deuxième poumon vert de la planète après l'Amazonie, et autour duquel des enjeux de pauvreté, de préservation de la biodiversité et d'exploitation des ressources minières et forestières pose problème.

C'est à propos de ce Bassin du Congo, aux richesses immenses, aux appartenances morcelées, aux limites à définir, allant tantôt du Nigeria jusqu'en Angola, ou plutôt, composé uniquement de 530 millions d'hectares répartis dans six pays (Cameroun, République centrafricaine, République démocratique du Congo (RDC), Guinée équatoriale, Gabon et République du Congo), avec environ 70% du couvert forestier du continent et un cinquième de toutes les espèces vivant sur notre planète, que les intervenants congolais ont apporté leur point de vue et contributions.

Faut-il une gestion macro du Bassin du Congo ou plutôt une gestion micro ?

Les deux théories se valent et ont alimenté les échanges en appui de la législation en place. Des échanges avec l'évocation des rendez-vous de la gestion du bien commun réussis et d'autres qui se sont soldés par des échecs. Le projet du Fonds bleu pour le Bassin du Congo a été cité en exemple de gestion dans la sous-région.

Parmi les participants des deux Congo, Alexis Takizala, recteur de l'Université Nouveaux Horizons de RDC; Didier Mavouenzela, président de la Chambre de commerce de Pointe- Noire (Congo) ; le Pr Alain Kiyindou (Chaire Unesco, Université Bordeaux - Montaigne) ; le Dr Milie Théodora Miere, maître de conférences HDR à l'Université Paris Saclay et directrice de recherches au Larequoi, laboratoire en management ; Gilles Ossete Okoya, Université Marien-Ngouabi (Congo) et Bienvenu Okiemy, conseiller diplomatique du président de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso.

Présentation du Larequoi

Le Larequoi est le laboratoire de recherche en management de l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Il est associé à l'ISM-IAE (Institut supérieur de management) et intégré à la Graduate school Economics & Management et l'École doctorale droit économie management (ED DEM) de l'Université Paris-Saclay.

Créé en 1998 par les Prs Annie Bartoli et Philippe Hermel, le Larequoi est reconnu depuis cette date comme "Équipe d'accueil" (EA n°2452) par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il encadre à ce titre les quinze parcours de master (dont un master recherche) en sciences de gestion.