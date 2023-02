Algérie: "Au Chœur de l'Afrique", une polyphonie présentée à Alger

ALGER — "Au Chœur de l'Afrique", un concert de chants algériens et africains, a été animé vendredi à Alger par le Chœur de l'Etablissement Arts et Culture de la wilaya d'Alger.

Célébrant l'Afrique, le spectacle a été présenté à la salle Ibn-Khaldoun dans le cadre du programme culturel d'accompagnement du 7e Championnat d'Afrique des nations CHAN 2022.

Déroulé en trois parties, le spectacle, mêlant le conte au chant lyrique, a été présenté par une trentaine de choristes, soutenus par un orchestre de cinq musiciens, avec le maestro Zohir Mazari à la direction des deux ensembles.

Les quatre pupitres, soprano, alto, ténor et basse formant le chœur polyphonique de l'Etablissement Arts et Culture, ont rendu une quinzaine de pièces célèbres tirées des terroirs algérien et africain, au plaisir d'un public conquis.

Le public est ainsi passé du regretté Othmane Bali à la diva capverdienne Césaria Evora, en passant par le répertoire de Idir, la musique andalouse ou encore "Africa" du groupe Toto.

Dans une ambiance de grands soirs, un hommage en musique a été rendu à la célèbre chanteuse d'ethno-jazz et militante sud-africaine, Meriem Makeba (1932-2008), surnommée "Mama Afrika" et naturalisée algérienne en 1972, avec l'interprétation notamment de "Meriama" (de Samira Brahmia), ainsi que, "Pata Pata", "Ifrikia" et "Ana Horra fi El Djazair", trois des nombreux titres interprétés par la diva de la chanson africaine.

Les voix présentes et étoffées de Nesrine Ait Ameur, Manel Medrar, Wassim Guessoum et Abdenacer Djebbar se sont particulièrement distingués soutenues par, Ramy Bekhouche au piano, Merouane El Kamel à la guitare, Akram Khalef à la basse, Oussama Ayadi à la batterie et Samy Mehdaoui aux percussions, qui ont également fait montre de toute l'étendue de leurs talents de virtuoses.

Auparavant, le conteur de l'Histoire et des Cultures ancestrales, Fayçal Belattar, au Kamélé N'Goni (ancêtre de la Kora), a ébloui l'assistance avec deux de ses nombreux contes évoquant la grandeur et la richesse patrimoniale de l'Algérie.

Chanteur, musicien, compositeur et Chef de chœurs, Zohir Mazari dirige, depuis 2019, le Chœur de l'Etablissement Arts et Culture de qui compte plus de 80 jeunes choristes, accompagnés par des orchestres de différents registres dont ceux de l'andalou et la musique moderne, relevant du même établissement.

Accompagné par un programme culturel et artistique étalé depuis le 13 janvier dernier dans les villes d'Alger, Oran, Annaba et Constantine, le 7e Championnat d'Afrique des nations de Foot ball CHAN 2022 prend fin samedi avec la finale qui opposera l'Algérie au Sénégal.