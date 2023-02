Algérie: CHAN 2022 (Finale) / Algérie - Sénégal - Majdid Bougherra: prêts à se donner à fond sur le terrain pour remporter le trophée

- Le sélectionneur de l'équipe algérienne de football A', Madjid Bougherra a déclaré vendredi à Alger que son était équipe "prête à mourir sur le terrain", pour décrocher le trophée du Championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023), à l'occasion de la finale de la 7e édition, samedi face au Sénégal, au stade Nelson-Mandela de Baraki (20h30).

"Une finale ça se gagne, on se souvient uniquement des vainqueurs. Dans nos têtes, nous n'avons pas de calculs à faire, on doit gagner cette Coupe, se donner à fond, prêts à mourir sur le terrain pour notre pays. On a atteint le premier objectif, qu'on s'est fixé depuis le début. Nous sommes à 90 minutes du trophée. On a bien récupéré, on s'est bien préparé. Par rapport à la demi-finale, ça sera un match différent contre une belle équipe du Sénégal", a indiqué Bougherra, lors d'une conférence de presse tenue au stade de Baraki.

L'équipe algérienne a validé son ticket pour la finale, en atomisant le Niger (5-0) mardi au stade Miloud-Hadefi d'Oran, alors que le Sénégal s'est imposé petitement devant Madagascar (1-0). Les deux sélections atteignent la finale de l'épreuve pour la première fois de leur histoire.

Interrogé sur l'ambiance qui règne au sein du groupe, à 24 heures de cette finale, l'ancien capitaine de l'équipe d'Algérie s'en réjouit. " L'ambiance est magnifique, les joueurs sont très concentrés, ils aiment réussir et progresser. Nous sommes impatients de jouer cette finale pour rendre heureux nos familles et nos supporters. De match en match, on a prouvé qu'on est une équipe qui est en train de monter en puissance. On est très contents de revenir à Baraki, on a nos repères. Tout est au vert pour jouer cette finale".

En plantant cinq banderilles au Niger, le secteur offensif des Verts, décrié avant les demi-finales, s'est réveillé. Bougherra estime que les "joueurs sont désormais en confiance ".

"On a remis les choses à leur place après ce match de demi-finale, ça discutait un peu du manque d'efficacité. Les joueurs sont désormais en confiance, ils ont montré qu'ils sont capables de marquer des buts".

Le coach national a refusé de comparer cette finale du CHAN, à celle de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2019, remportée par l'Algérie face au Sénégal (1-0) au Caire (Egypte).

"On n'en n'a pas parlé. Ce sont deux mondes différents et deux périodes différentes, on est dans une autre façon de communiquer avec les joueurs. Jouer une finale chez nous ça n'est plus arrivé depuis 1990. Les joueurs sont déterminés pour aller au bout de cette compétition", a encore dit le coach.

Guendouz ou Chaâl ?, "je n'ai pas encore fait le choix"

De retour d'une suspension d'un match, suite à son expulsion face à la Côte d'Ivoire (1-0), en quarts de finale, le portier du CR Belouizdad Alexis Guendouz, n'est pas sûr de retrouver sa place dans le onze. Bougherra n'a pas encore fait le choix entre lui et Farid Chaâl.

Pour Bougherra, la clé de la réussite dans ce genre de rendez-vous capital " c'est le collectif".

Sur un registre purement personnel, Bougherra estime que la Coupe arabe de la Fifa, remportée avec l'Algérie en décembre 2021 au Qatar, va beaucoup lui servir en vue de cette finale.

"Jouer la Coupe arabe de la Fifa m'a beaucoup servi en matière de gestion des matchs. Ici à Alger ça va être meilleur, car on aura les supporteurs à côté de nous. Le stade sera rempli, le public va nous pousser et nous motiver, ce sera un atout important. La finale de samedi sera meilleure que celle disputé au Qatar face à la Tunisie (2-0)".

Appelé à donner son avis sur son adversaire du jour, le sélectionneur des locaux n'a pas tari d'éloges sur les 'Lions de la Teranga', " une équipe qui mérite d'être en finale".

Au vu des statistiques réalisées jusque-là par les coéquipiers du capitaine Ayoub Abdellaoui, Bougherra laisse dégager une certaine confiance et assurance à la veille de ce dernier stade de la compétition.

"Les joueurs ont battu plusieurs records durant cette compétition: nous avons fait le plein au premier tour (9/9 points), avec aucun but encaissé jusque-là, nous avons le meilleur buteur du tournoi (Mahious avec 5 buts, NDLR). Si on gagne cette finale, on sera un vrai champion. J'espère que cette demi-finale face au Niger a permis aux joueurs de se lâcher plus".

Et de conclure: "Les joueurs ont besoin de cette intensité dans le jeu, c'est là où ils sont meilleurs, c'est mon ressenti du joueur local. Je ne fais aucun souci. Ce n'est pas uniquement le Sénégal qui va nous imposer cette intensité, on le fera aussi, ce qui va rendre cette finale encore plus belle. Nous devons éviter de perdre des balles inutiles, car la force du Sénégal est la transition rapide".

Pape Bouna Thiaw: maintenant, à nous de décrocher le trophée

ALGER - Le sélectionneur de l'équipe sénégalaise de football A', Pape Bouna Thiaw a affirmé vendredi à Alger que ses joueurs étaient "prêts et déterminés" pour viser le titre samedi, à l'occasion de la finale du Championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023) face à l'Algérie, au stade Nelson-Mandela de Baraki (20h30).

"On voulait tant jouer cette finale face à une excellente équipe d'Algérie qui a montré de belles choses. Nous avons des jeunes joueurs, mais quand le moment vient pour réaliser une chose pour notre pays, il n'y a pas d'âge. Les joueurs ont montré leurs qualités, et demain, ils vont se battre encore pour remporter le titre", a indiqué le coach sénégalais, lors d'une conférence de presse d'avant-match, tenue au stade de Baraki.

Le Sénégal, qui signe sa troisième participation au CHAN après douze ans d'absence, s'est qualifié mardi en finale, en battant difficilement Madagascar (1-0), au stade Nelson-Mandela, alors que l'Algérie n'a pas fait dans la dentelle en atomisant le Niger (5-0) à Oran.

Et d'enchaîner: "Gagner un CHAN après une CAN serait magnifique, c'est une motivation supplémentaire pour les joueurs. On a envie de rendre fier notre football local qui est sous-coté. La Fédération a mis les moyens pour nos sélections, le Sénégal représente bien notre continent".

Interrogé sur la sélection algérienne, invaincue depuis le début du tournoi, l'ancien international sénégalais de 42 ans (16 sélections/5 buts), estime être face à une "grosse équipe".

"On se prépare à tous les scénarios. Cette équipe algérienne a des lacunes, comme elle a aussi des points forts. Nous allons nous baser sur ses faiblesses pour la contrecarrer. L'Algérie est une grosse équipe qui aura son public derrière. La pression sera sur eux plutôt que sur nous", a souligné Bouna Thiaw.

Sur un plan personnel, le natif de Dakar a refusé de livrer une bataille tactique avec son homologue algérien Madjid Bougherra.

"Ce ne sera pas un match entre Bougherra et moi, mais entre le Sénégal et l'Algérie. On est là pour notre pays, on va tout faire pour remporter ce trophée. Sur le terrain il n'y aura pas le public, ce sera onze contre onze", a ajouté le coach des 'Lions de la Terranga'.

Sur une question relative au meilleur buteur de la compétition, Aymen Mahious (5 but), le coach du Sénégal a indiqué qu'il n'y aura pas un plan spécial pour le museler.

"Mahious est le meilleur buteur du tournoi pour l'instant, bravo à lui. Il n'y aura pas de plan anti-Mahious, mais un plan anti-équipe d'Algérie", a-t-il dit.

Interrogé sur la finale de la CAN-2019 en Egypte, perdue face à l'Algérie (0-1), Pape Bouna Thiaw a rejeté l'idée d'une revanche, déclarant: "nous sommes venus pour atteindre notre objectif, nous n'aurons aucun sentiment de revanche par rapport à la défaite du Sénégal à la CAN 2019".

Présent à ce rendez-vous médiatique, le défenseur de Teungueth FC El-Hadi Moutarou Baldé, a rapporté la détermination et l'envie qu'animent ses coéquipiers, à la veille de cette finale.

"Nous sommes déterminés et motivés pour cette finale que nous voulons remporter à tout prix, on fera tout pour atteindre notre objectif. Nous avons des atouts à faire valoir, même si nous aurons une forte équipe en face. Je m'attends à une belle confrontation entre deux équipes qui visent le titre. Nous connaissons bien l'Algérie. Je tiens à remercier le peuple algérien pour l'accueil chaleureux", a-t-il conclu.