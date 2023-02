Algérie/Madagascar: CHAN-2022 (match de classement) Niger-Madagascar (0-1) - Les Malgaches s'offrent le bronze au forceps

ORAN — La sélection malgache s'est adjugée la troisième place de la septième édition du Championnat d'Afrique des nations (CHAN) des footballeurs locaux après sa victoire devant le Niger sur la plus petite des marges (1-0), vendredi soir au stade Miloud-Hadefi d'Oran.

Ayant échoué à aller au bout de leur rêve, en perdant leurs premières demi-finales dans l'histoire du CHAN, les sélections du Niger et du Madagascar avaient néanmoins un bon coup à jouer, en tablant sur une troisième place dans cette septième édition, ce qui constitue en soi une performance de taille pour les deux équipes.

Mais les deux antagonistes n'ont pas réussi à hisser le niveau de jeu, par manque de motivation peut-être, puisque la première mi-temps a été pauvre en occasions franches, même si les Malgaches sont parvenus à prendre possession du cuir, mais sans grand danger.

D'ailleurs, la seule alerte signalée pendant les premières 45 minutes du match fut l'œuvre de Natenaina (18'), dont le tir à ras de terre a frôlé le poteau gauche de la cage nigérienne.

Pour sa part, la formation du Niger, fidèle à sa stratégie de jeu adoptée depuis le début de cette compétition, en misant sur les longues balles, n'a pas du tout inquiété le gardien adverse.

Les Malgaches vont revenir avec de meilleures ambitions lors de la seconde période, parvenant à dominer les débats et assiéger le camp adverse.

Cela s'est traduit, du reste, par quelques occasions nettes de scorer, mais ratées par notamment par Tokinitinaina (48') et Jean Razafindrakoto (57'. Ce dernier revient à la charge à deux minutes de la fin, mais cette fois-ci ce fut la bonne puisqu'il a profité d'une mauvaise interception du gardien adverse d'un tir botté des 20 mètres pour marquer le but de la délivrance et dédier aussi la médaille de bronze à son pays, et ce, pour sa première participation dans le CHAN.

La cérémonie de remise des médailles, organisée à l'issue de la rencontre, a été présidée par le président de Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, en présence du ministre des sports du Gabon Franck Nguema, du président de la Fédération algérienne de football, Djahid Zefizef, ainsi que des autorités locales et des membres du Comité d'organisation du CHAN.

Fiche technique

- Fiche technique du match de classement du Championnat d'Afrique des nations (CHAN-2022) entre le Niger et le Madagascar (0-1 mi-temps 0-0), disputé vendredi soir au stade Miloud-Hadefi (Oran).

Temps: froid

Affluence: moyenne

Terrain: En bon état

Arbitres : Mohamed Elsaid Hussein (Egypte), assisté de Kwassi Acheamping (Ghana) et AbelmiroDos Reis Monte Negro (Sao-Tomé et Principe)

But:

Madagascar : Jean Razafindrakoto (88')

Avertissements:

Niger: Boubacar Haïnokoye (82'

Madagascar: Rado Andrianinosy (54'), Andoniaina Rakotondrazaka (78')

Les équipes:

Niger : Mouhamadou Djibo, Adamou Djibo, Abdoul-Nasser Garba (Ismael Soulay 68'), Abdul Rafio (Mohamed Karimou), Mahamadou Ibrahim (Fayçal Iboun 83'), Boubacar Haïnokoye, Imarana Seyni (Ouesseini Badamassi 55'), Boureyma Abdoulay Katkore (cap), Bilyamine Moussa, Kader Aboubacar, Maarouf Salissou (Abdoul Inkad 68').

Sélectionneur : Harouna Doula.

Madagascar : Zakanirina Rakotohasimbola, Avizara Solonianina, Rajo Razafindraib (Rado Andrianinosy 43'), Rojolaina Andria, Andriamirado Andriana (Onjaniaina Hasinirina 85'), Marcio Ravelomanantsoa (Tendry Randriana 70'), Tokinantenaina Randria (Tiavina Rakotoarisoa 85'),

Nantenaina Randriamana, Jean Razafindrakoto, Solojantovo Rakotorisoa, Andoniaina Rakotondrazaka (Cap)

Sélectionneur : Romuald Rakotondrabe.

Déclarations

ORAN - Déclarations recueillies par l'APS à l'issue du match Niger-Madagascar (0-1) en match de classement de la troisième place du championnat d'Afrique des nations (CHAN) joué vendredi soir au stade Miloud-Hadefi d'Oran.

-Romuald Rakotondrabe : "C'est vraiment incroyable ce qu'on vient de réaliser. Pour notre première participation au CHAN, on ne pouvait pas espérer mieux. Le mérite revient en premier lieu aux joueurs qui y ont cru.

Ils étaient volontaires pendant tout le tournoi. Ils voulaient tant faire quelque chose dans ce tournoi, même s'ils manquaient d'expérience dans ce genre de compétition. Je suis très content pour eux. Par ailleurs, je dois aussi féliciter les Algériens pour la très bonne organisation de ce CHAN.

Franchement, rien ne nous a manqué dans les trois villes où nous avions évolué, à savoir Constantine, Alger et Oran. Je souhaite de tout mon cœur que l'Algérie obtienne l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations de 2025, surtout pour son magnifique public".

-Andriamirado Andriana (homme du match) : "ça n'a pas été facile d'obtenir cette troisième place. Je suis vraiment content pour cette performance, car nous avons bien représenté notre pays. Tout le monde a travaillé dans le même sens, et nous voilà récompensés après les gros efforts déployés. Cela dit, je suis aussi content des conditions dans lesquelles s'est déroulé ce

CHAN et du niveau qui l'a marqué aussi. C'est une très bonne chose pour le football africain".

- Hassen Idé Barkiré (sélectionneur adjoint du Niger) : "Malgré cette défaite, je peux dire que nous avons atteint notre objectif. Beaucoup ne nous donnaient pas cher avant le début de cette compétition, mais nous y avons cru, et voilà que nous sommes récompensés par une quatrième place historique pour notre football. Nous avons très bien préparé ce rendez-vous, et on aurait pu faire mieux, mais, tout comme lors du précédent match de demi-finales contre l'Algérie, nous avons flanché sur le plan physique, un détail bien exploité par l'adversaire aujourd'hui qui nous a dominés en deuxième période. Cela dit, ça reste une bonne expérience pour nous, surtout que ce CHAN s'est déroulé dans de très bonnes conditions et a connu une organisation parfaite. Personnellement, cela ne m'a nullement surpris, car je connais les compétences des Algériens qui ont toujours réussi l'organisation des grandes épreuves".