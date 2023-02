Congo-Kinshasa: Le SECOPE se transforme en DINACOPE

Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique (EPST), Tony Mwaba Kazadi a signé un arrêté, jeudi 2 février, portant transformation du Service de contrôle et de la paie des enseignants (SECOPE) en Direction nationale de contrôle, de la préparation de la paie et de la maîtrise des effectifs des enseignants et du personnel administratif des établissements scolaires (DINACOPE).

Le ministère de l'EPST a publié cet arrêté, vendredi 3 fevrier sur compte Facebook officiel. La nouvelle dénomination éclaire sur la mission de cette structure du ministère de l'EPST qui ne se charge pas de la paie mais plutôt de la préparation de la paie, affirme ce ministère.

D'après cette institution, " cette précision vient mettre fin à la confusion des enseignants qui continuaient à croire que c'est l'EPST qui paie, pourtant c'est une tâche qui revient aux services des ministères du Budget et des Finances ".

Parmi les motifs de cette décision, exposés dans l'arrêté, on peut notamment lire :

" La nécessité de faire évoluer la structure du SECOPE par rapport au nouveau système de paie marqué par la bancarisation de la paie des enseignants et des frais de fonctionnement des écoles et des bureaux gestionnaires et la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire ".