Cameroun: Sa majesté le roi des Bamoun, l'incident de Magba

Le calme ne règne pas encore à Magba ; le village Tikar a été le théâtre de violences et de pillages survenus après la visite du roi Bamoun. Le roi des bamouns fait honneur à la famille Tikar en leur rendant visite. Le chef de cette communauté des Tikar, tient un discours dans un ton naturel, visiblement sans arrière-pensée et de bonne foi, cependant il commet une maladresse protocolaire en appelant le roi des Bamouns son fils.

L'entourage des rois des bamouns entrent dans une colère ; les gardes de ce dernier vont brutaliser le souverain Tikar avant de lui ôter ses vêtements impériaux. Il a été dépouillé, humilié par la soldatesque et les Doungourous du roi vont l'assujettir séance tenante. Vidéo de l'incident https://o-trim.co/tik

Quelques heures plus tard, pour se venger les populations du village Magba ont détruit

Plusieurs comptoirs des commerçants, puis saccagés et pillés les biens des bamouns vivant dans leur localité. Ils ont également porté atteinte à leur intégrité physique. Dans l'esprit des accompagnateurs du roi Bamoun, c'est une faute de lèse-majesté qui méritait d'être corrigée.

Lorsque le roi se déplace, c'est un ingénu déploiement de faste ; ce sont des rites et des symboles, destinés à marquer les rangs. Le caractère sacré de sa mission exige tous les égards à son endroit. On ne s'adresse pas à un roi comme on s'adresse à un chef, bien que ce soit les mêmes rites qui les protègent. On ne s'adresse pas à un empereur comme on s'adresse à un président. Les Français dominent le monde à ce niveau, parce qu'ils manient très bien cet art. Les grands hommes et les rois sont sensibles aux honneurs et à la préséance qui leur sont dus, et quand ce n'est pas le cas, l'incident peut provoquer, des dérives incontrôlables, c'est ce qui s'est passé à Magba, entre le peuple Bamoun et le peuple Tikar.

Pour un petit village comme Mbagda, c'est dans le protocole qu'on affirme l'autorité et la dignité de celui qu'on reçoit, à travers la préséance.

L'histoire des Bamouns, au Cameroun, c'est tout ce que nous avons comme prestige. Son rayonnement est international, c'est une cour respectée qui a résisté dans le temps et dans l'espace en luttant fort pour conserver sa civilisation. Car l'histoire des Bamoun est une civilisation. C'est notre fierté nationale. Lorsque sa majesté le roi vous fait honneur de sa visite, il n'eut plus été important de le considérer comme un enfant. C'est une erreur de préséance. Le roi bénéficie d'un privilège hors normes. En matière de protocole, il n'est point question d'âge, ou de sexe, c'est le titre qui prévaut.

Les présidents et les reines occupent par définition, la première place, la prééminence de leur fonction leur place naturellement au premier rang, par contre dans certaines situations, il faut se plier à un code acceptable, de formalités et de solennités.

Le chef des Tikar n'aurait pas dû parler de fils, mais, de Majesté le roi de Bamoun. Mieux tu respectes, plus tu es respecté ; la politesse rend les autres contents de toi et de lui-même. C'est dire que le protocole est la quintessence du savoir vivre dans la tradition, il s'établit également en politique. Le roi des Tikars a un complexe sur les Bamouns du fait que ces derniers sont descendants des Tikars, mais l'histoire tient compte du présent non du passé. On dit que l'origine du monde est en Afrique, mais l'Afrique est toujours méprisée partout où elle s'installe. Vidéo des saccages à Mbagda https://o-trim.co/rba

J'ai toujours dit le protocole même s'il s'agit d'un protocole d'état, c'est du dilettantisme. C'est un peu une plaisanterie déguisée. Il faut parfois utiliser cette langue de bois qui permet de calmer les dissidences. Les gestes sont codés. La courtoisie permet de ne pas jeter l'huile sur le feu. Il y a là un langage de respect, de responsabilité, souvent des phrases creuses de courtoisie exquise, mais qui au fond ne veulent rien dire. Simplement pour être poli. En-tout-cas la courtoisie, c'est comme dans toutes les sociétés, un langage d'hypocrite. On te fait des éloges pourtant on n'a rien à foutre avec toi. Mais il faut le faire parce qu'il s'agit de mettre la paix autour de soi. Pour rendre les choses affectueuses au sein de la communauté, on s'arrange à montrer que le courant passe.

Il faut toujours s'arranger à dire des choses qui ne sont pas réductibles ou qui ne blessent pas l'autre. Le roi des Tikar n'a pas compris cela, et cela lui a coûté ce que cela coûté. Mais il est aussi un roi, je parie que si c'était à Bangangté, ou à Bamendjoun les soldats Bamoun n'auront certainement pas agi ainsi. La riposte aurait été avec une certaine témérité qu'ils ont déployée sur ce roi Tikar qui était sans défense. Dans il faut respecter les ainés c'est aussi ça notre tradition. Le comportement des soldats du roi Bamoun est une dictature et une forfaiture qui ne montrent pas le bon exemple à d'autres royautés. C'est aussi cela qu'il faut féliciter protéger notre tradition, en cela il faut admirer le peuple Bamoun.

Mais c'est dommage, le roi des tikars a dit ce qu'il dit et on a vu ce qu'on vu. Le roi des Bamouns a laissé faire ses sujets humilier son collègue. La population de Magba, a eu de la retenue à l'instant, ailleurs cela aurait dégénéré. Le Cameroun en réorganisant les chefferies n'a pas véritablement inscrit dans un document officiel son système de protocole traditionnel. Il n'existe pas les règles et la marche à suivre dans l'organisation des différentes formes de ces cérémonies publiques. Il est temps maintenant d'organiser des ateliers au niveau de localité pour éviter de tels incidents.

Qu'est-ce qui précède le protocole ?

Avant les rencontres entre dignitaires, il est toujours nécessaire, que les deux instances de protocole se rencontrent pour s'accorder et ajuster si nécessaire la marche à suivre. Généralement chaque partie dit à l'autre ce qu'elle n'aime pas. Voilà pourquoi on insiste souvent que les parties envoient les discours qui seront prononcés, parce que les improvisations sont dangereuses.

Le placement des personnalités dans le protocole des deux parties, est autant de points à discuter au cours des préparatifs. Très souvent, l'élégance ne règne pas entre les services de protocole et de sécurité des personnalités.

Il faut trouver des bases qui dirigent la vie protocolaire normalisée respectant les us et coutumes de chaque partie. Ce n'est pas un grand village qui définit une grande chefferie. Le sultan de Rey Bouba est très puissant, mais il n'est pas un assez grand village, le roi Soukoudjou n'est pas le roi d'un grand village, mais à cause du charisme, il est respecté, aimé adulé par tout le peuple Bamileké et les non bamilékés comme moi.

Ce que nous avons vécu est un témoignage et les expériences partagées ont été une occasion idéale pour découvrir les tares du protocole traditionnel. Les responsables de protocole des différentes communautés sont désormais invités à s'entendre sur les différents codes, à adopter et à définir pour les préséances. En attendant, je souhaite la paix dans la région, le roi des Bamouns est un sage comme furent ses ancêtres, il saura redonner à son collègue la dignité qu'on lui a enlevée en sa présence. Il faut dire, que le règne du nouveau roi des Bamoun Nabil a vraiment commencé.