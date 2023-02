Algérie: Programmes de protection sociale des enfants - Le CNESE lance une étude

ALGER — Une étude des programmes nationaux de protection sociale en relation avec la réalisation des droits des enfants et des adolescents en Algérie est en cours de réalisation par le Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), avec l'appui technique de l'Unicef, a annoncé samedi le Conseil.

"Dans le cadre de ses missions d'évaluation des politiques publiques, le Conseil national économique, social et environnemental (CNESE) mène, avec l'appui technique de l'Unicef, une étude intitulée +Analyse des programmes nationaux de protection sociale en Algérie en relation avec la réalisation des droits des enfants et des adolescents+ ", a-t-il indiqué dans un communiqué.

A cet effet, "le CNESE a mis en place un comité technique interministériel composé de représentants sectoriels concernés par la mise en œuvre des différents programmes de protection sociale. Ce comité représente un espace d'échange et de consultation sur les questions soulevées par l'étude", a-t-il souligné.

Au niveau central, "les échanges ont eu lieu entre le 15 et le 19 janvier 2023 avec les responsables des programmes de protection sociale au niveau des ministères de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, de la Santé, de l'Education nationale, de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme (MSNFCF) dont l'Agence de développement social (ADS), du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale dont la CNAS, la CNR, la CASNOS et la CNAC, de l'Habitat et des Finances", précise le CNESE.

Quant aux rencontres au niveau local, le CNESE a fait savoir qu'"une délégation, composée de représentants du CNESE, de l'Unicef et d'experts, ainsi que de représentants du MICLAT, du MSNFCF et de l'ADS s'est rendue, entre le 22 et le 28 janvier 2023, au niveau de quatre wilayas : Annaba, M'sila, Laghouat et Oran".

Dans ce sens, "des entretiens ont eu lieu auprès de trois groupes cibles: les responsables sectoriels locaux chargés des programmes de protection sociale, les bénéficiaires des programmes de protection sociale et les acteurs de la société civile activant dans le domaine social à l'adresse des enfants et des adolescents".