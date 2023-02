Afrique: CHAN-2022 - L'Algérie a réussi son pari en matière d'organisation

ALGER — Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, s'est félicité samedi à Alger du "grand succès" de l'organisation du championnat d'Afrique des joueurs locaux (CHAN-2022), soulignant que "l'Algérie a réussi son pari".

"L'organisation du CHAN-2022 a été un grand succès, non seulement en matière d'organisation logistique, mais également avec la présence du public algérien qui a donné une touche très spéciale à cette 7e édition. Je remercie chaleureusement le président de la République, Abdelmadjid Tebboune pour son soutien indéfectible pour la réussite de ce rendez-vous africain.", a déclaré Motsepe lors de la conférence de presse, consacrée à la présentation du bilan du CHAN-2022 en Algérie.

Après avoir réaffirmé que la 7e édition du CHAN est "la meilleure de toutes les éditions précédentes", le président de la CAF a indiqué à cette occasion que "l'Algérie a marqué des points positifs en matière d'organisation et le peuple algérien ne peut être que fier de ce qu'il a été présenté lors de cette édition.".

Le premier responsable du football en Afrique a appelé à cette occasion tous les pays africains à respecter les lois et règlements intérieurs de la CAF et de la Fifa, précisant que son instance a "ouvert une enquête concernant le forfait du Maroc et son absence à cette édition".

"Nous avons des règlements intérieurs régissant l'instance africaine et tout le monde doit comprendre cela. La participation du Maroc a été annoncée et l'Algérie, en tant que pays hôte, a pris toutes ses dispositions pour les accueillir dans les meilleures conditions", a dit Motsepe.

Le président de la CAF a également évoqué la question de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN-2025) dont l'Algérie est candidate. "Le plus important pour nous, c'est que le comité exécutif désignera le pays hôte de la CAN-2025 dans un climat de transparence et d'éthique sportive. La décision sera prise par tous les membres et je veillerai à ce que cela se passera dans la plus grande sérénité et dans le respect total de la réglementation", a-t-il souligné.

Et d'ajouter : "Nous n'avons pas encore arrêté la date de l'annonce du pays qui abritera la CAN-2025 parce que, tout simplement, la CAF veut prendre la bonne décision en dehors de toute précipitation et selon les normes exigées en matière d'organisation de ce genre de compétitions".

La septième édition du CHAN baissera son rideau ce samedi (20h30) avec la finale qui mettra aux prises la sélection algérienne à son homologue sénégalaise au stade Nelson Mandela de Baraki (Alger).