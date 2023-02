Gabon: Signature d'un mémorandum d'entente qui lie l'Etat gabonais et plusieurs hommes d'affaires britanniques

Les ministres Jeanine Lydie Roboty épse Mbou, de l'Economie et de la Relance, Hugues Mbadinga Madiya, de la Promotion des Investissements, des Partenariats Publics Privés, chargé de l'Amélioration de l'Environnement des affaires et Herman Immongault, délégué aux Affaires Étrangères, ont pris part ce jeudi 02 février 2023 à la signature d'un mémorandum d'entente qui lie l'Etat gabonais et plusieurs hommes d'affaires britanniques représentées par Christian Dennys-McClure, le Haut-commissaire du Royaume Uni au Cameroun et ambassadeur britannique non résident au Gabon.

Concrètement, il était question de mettre en place un cadre juridique en vue d'intensifier les rapports commerciaux et économiques entre les deux pays.

Constituée de plus d'une dizaine de chefs d'entreprises, cette mission incarne en effet l'acte décisif d'une coopération étroite, dynamique et fructueuse entre le gouvernement gabonais et britannique , le patronat gabonais et les institutions britanniques, de commerce et de finances.

Pour le ministre Madiya, "l'objectif du gouvernement est de bâtir un cadre reconnu et privilégié dans la relation économique et commerciale entre les deux pays". Avant d'ajouter, que "nous souhaitons à travers un engagement renouvelé à l'issue de la présente mission que les entreprises britanniques participent davantage à la structuration de filières et de secteurs porteurs dans notre pays".

Le Gabon présente de nombreuses opportunités de coopération pour les entreprises britanniques dans les domaines aussi variés que les services financiers, bancaires ; la normalisation, l'environnement, l'agroalimentaire, le développement d'infrastructures, le transport, l'eau et l'énergie.

"ce cadre qui va intensifier les relations commerciales entre le Gabon et le Royaume Uni arrive à point nommé. L'agence britannique UK nourrit des ambitions d'investissements au Gabon dans les secteurs des infrastructures, de l'énergie et celui de l'agro-alimentaire"a conclu Christian Dennys-McClure.

L'entrée récente du Gabon dans le Commonwealth constitue un tournant majeur dans l'histoire de notre pays pour l'élargissement de ses partenaires et traduit assurément, la vision du Président de la République, S. E Ali Bongo Ondimba."

Ministère de la Promotion des Investissements, des Partenariats Publics Privés, chargé de l'Amélioration de l'Environnement des affaires