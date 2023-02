Maroc: CMC-FIFA - Le Wydad écarté par Al Hilal

Le Stade Prince Moulay de Rabat était paré tout de rouge aux couleurs du Wydad Atletic Club de Casablanca samedi 4 février. Les poulains de Medhi Nafti sont passés à côté de la qualification pour les demi-finales du Mondialito, la Coupe du monde des clubs qui se déroule au Maroc jusqu'au le 11 février. Battus 5-3 aux titres au but par les Saoudiens d'Al Hilal après un nul d'un but partout dans le temps réglementaire, le WAC laisse ses fans dans la détresse.

La deuxième journée de la Coupe du monde des clubs a opposé les Marocains du Wydad Casablanca aux Saoudiens d'Al Hilal le 4 février au Stade Prince Moulay de Rabat. Les visiteurs étaient en bleu et blanc, les locaux en blanc et rouge alors qu'une dominante écarlate alternant avec le noir et le rouge dans les tribunes investies par leurs nombreux supporters scintillait par moment comme les langues de feu.

15h 30' le coup d'envoi de la première partie est donné pendant que l'impressionnante arène de 52 000 places se remplie peu à peu dans une ambiance de chaleur malgré une météo basse de 9°. Deux tirs non cadrés pour le Wydad au cours des dix premières minutes et la partie continue. Dans un stade tout acquis à sa cause, le Wydad pousse mais Al Hilal se démène tout autant. Deux corners infructueux de suite des Saoudiens, le jeu est animé.

A la 15e minute on semble assister à une répartition équilibrée des taches entre les deux équipes qui se surveillent. Le répit est plutôt de courte durée. Une descente fulminante du Wydad excellemment exploitée par le milieu de terrain Saif-Eddine Bouhra, dossard numéro 30, qui sert un coéquipier dans la surface de réparation adverse et ce dernier marque sur une belle reprise. But refusé pour position de hors-jeu.

La première demi-heure est franchie sans rien pour faire trembler les filets de part et d'autre. Ça chante à haute voix coté supporters du Wydad, ça siffle à la moindre sanction jugée inapproprié de l'arbitre central qui reste concentré. Très entreprenant Bouhra tente de se frayer un passage parmi la défense d'Al Hilal et obtient un corner suite à une faute de son vis à vis. Pas de quoi ébranler les Saoudiens. La mi-temps intervient sur un score de zéro but partout.

Au retour des vestiaires, Al Hilal inquiète les blancs et rouges par deux belles occasions non suivies d'effet. Le dénouement intervient pour le Wydad à la 52é minute sur un corner repris par le défenseur Ayoub El Amloud qui marque de la tête. Une petite surchauffe à la suite d'un tacle sévère contre un joueur marocain qui tente de se faire justice entraînant des répliques en série de tous côtés. L'arbitre ne distribue pas de carton et le jeu reprend avec beaucoup de ratés.

A la 89e minute, alors que l'on s'achemine droit vers une première sortie honorable pour lui, le Wydad concède un penalty que transforme majestueusement par le milieu de terrain saoudien Mohammed Kanno. Un carton rouge est infligé à Yahya Jabrane, l'auteur de la faute de main sanctionnée. Réduite à dix la cause semble entendue pour la prometteuse équipe aux mille feux. Qui s'éteignent aux tirs au but, le WAC de Casablanca laisse passer sa chance d'aller au tour suivant. Non sans avoir malgré tout fait rêver ses fans.

De leur côté, le même jour, les Egyptiens d'Al Ahly sont venus à bout des Américains de Seattle Sounders1-0 dans le match qui les opposait à Tanger. Lundi et mardi se joueront les demi-finales à Tanger et à Rabat, respectivement entre Al Hilal et les Brésiliens de Flamengo, puis entre Al Ahly et le Real Madrid. Ces rencontres détermineront les combinaisons de la petite finale et de la finale projetée pour le samedi 11 février dans la capitale marocaine. La veille on aura su des cinq candidats à l'organisation de la 35è édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui soulèvera la timbale. Rabat reste toute confiante.